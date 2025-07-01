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Заработная плата украинцев в июле — как изменятся доходы

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 14:30
Зарплаты в 2025 году — что изменится для работодателей и работников в июле
Денежная купюра в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года в Украине работодатели будут обязаны индексировать заработную плату работников. Индекс потребительских цен превысил пороговое значение индексации в 103%, что позволило осовременить выплаты.

Это предусмотрено законом №1282-XI "Об индексации денежных доходов населения".

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Что нужно знать об индексации зарплат в июле

В 2025 году индексация доходов может осуществляться согласно требованиям, определенным ст. 34 закона №4059-IX "О Госбюджете Украины". Базовым месяцем считается январь этого года, по рекомендации Министерства социальной политики.

По правилам, индексация зарплаты возможна при условии, что индекс потребительских цен, рассчитываемый нарастающим итогом, превысит показатель индексации в 103%.

По последним расчетам, осовременивание заработной платы должно состояться с коэффициентом 4,4% в июле этого года из-за превышения показателя порога индексации. Так, по данным Государственной службы статистики, в мае показатель индекса инфляции был на уровне 101,3%, благодаря чему накопительный индекс претерпел следующие изменения: 1,008 х 1,015 х 1,007 х 1,013 = 1,044 (104,4%).

Учитывая это, по базовому месяцу январь текущего года — текущая индексация возникла в июле на сумму 133,2 грн.

Однако тот, кто не принял во внимание рекомендаций Министерства соцполитики, и как базовый месяц взял декабрь предыдущего года, сможет осовременить размер дохода в июле с процентом индексации в 3,5%. Максимальный размер не будет превышать 105,9 грн.

Какие выплаты не будут подлежать индексации

Индексация распространится на денежные выплаты постоянного характера. Речь идет о:

  • оплате труда за выполненную работу в соответствии с тарифными ставками (окладами) и сдельными расценками;
  • надбавках, доплатах, премиях;
  • компенсационных выплатах, которые гарантирует законодательство.

Не будут индексировать разовые выплаты, в частности:

  • выплаты, которые рассчитывают из размера средней зарплаты, в частности отпускные и больничные;
  • пособие по беременности и родам, выплаты в связи с рождением ребенка, денежную помощь на погребение;
  • разовую матпомощь, выплаты при выходе на пенсию, вознаграждение по результатам работы за год.

В случае несоблюдения минимальных гарантий в оплате труда работодателям будут грозить штрафы, предусмотренные ч. 2 ст. 265 Кодекса законов о труде Украины, — в размере двух минимальных зарплат за каждого работника, то есть в этом году в 16 тыс. грн.

Напомним, за последний год средняя зарплата в госорганах выросла на 15,5%. Согласно обнародованным данным Министерства финансов, выплата достигла 58,8 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что госслужащие будут получать премии по новому подходу. Суммарно вознаграждение не сможет превысить 30% фонда от заработной платы за год.

зарплаты выплаты работа деньги доходы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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