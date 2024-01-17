Стаж для пенсий подорожал — сколько стоит в 2024 году

Женщины с бумагами. Фото: Freepik

С января этого года украинцы будут платить большую сумму Единого страхового взноса (ЕСВ), чтобы докупить стаж, дающий право на пенсию. Это связано с ростом минимальной заработной платы, к которой привязан взнос.

Об этом сообщили представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как изменился размер ЕСВ для покупки стажа в январе

В ПФУ отмечают, что в новом году повысилась минимальная заработная плата. Поэтому теперь те украинцы, у которых работа с полной ставкой, не могут получать менее 7,1 тыс. гривен, тогда как в прошлом году "минималка" была равна 6,7 тыс. гривен.

Размер минимального Единого страхового взноса (ЕСВ), который должны платить за получение стажа, в связи с этим тоже возрос. Он составляет 22% от размера "минималки".

По словам специалистов, если в декабре 2023-го украинцы платили для зачисления полного месяца стажа за работника около 1,47 тыс. гривен, то в январе 2024-го минимальный страховой взнос повысился до более 1,56 тыс. гривен. В случае, если платить меньше этой суммы, то полный месяц стажа работнику не будет засчитан.

В то же время, чтобы не терять страховой стаж, украинцы, у которых работа неофициальная, могут платить сами за себя ЕСВ. Для этого нужно только заключить договор с органом Пенсионного фонда о добровольной уплате страхового взноса.

Если сумма уплаченного ЕСВ работником меньше минимальной суммы в 1,56 тыс. гривен, то отнесут не полный месяц к стажу, а пропорционально размеру уплаченного взноса.

Также с января 2024-го выросла максимальная величина базы начисления Единого страхового взноса. По закону она равна 15 размерам минимальной зарплаты, на которую начисляют ЕСВ. Поэтому сейчас составляет 106,5 тыс. грн в месяц.

Каким будет ЕСВ в апреле

Следует заметить, что с 1 апреля текущего года минимальный ЕСВ вырастет еще раз и значительно выше. Именно на эту дату запланировано очередное повышение минимальной зарплаты. В этот раз она вырастет до 8 тыс. гривен.

Учитывая это, украинцам покупка стажа обойдется еще дороже, ведь сумма минимального страхового взноса повысится до 1,76 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января 2024 года ужесточились требования для получения пенсионных выплат в 60 и 63 года. Теперь украинцам придется работать больше.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.