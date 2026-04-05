Пенсії військових 2026: обставини коли можна суттєво збільшити виплати

У 2026 році в Україні головною проблемою сучасних виплат військовослужбовців на пенсії є суттєвий розрив між реальною сумою грошового забезпечення та цифрами у документах таких пенсіонерів. Однак у низці випадків можливий перерахунок виплат.

Про умови нарахування пенсій йдеться у законі №2262-XII, передають Новини.LIVE.

Проблема занижених пенсій військових

Як зазначається у законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсія повинна обчислюватися з усіх видів грошового забезпечення, з яких було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Однак на практиці Пенсійний фонд України (ПФУ) під час визначення розміру майбутньої пенсії бере до уваги тільки основні складові:

оклад за посадою;

звання та вислугу.

Водночас, ігноруються інші значні за розміром виплати. А саме:

щомісячні премії;

різні надбавки, зокрема за особливі умови служби.

Через це у підсумку кінцева сума пенсії може виявитися значно нижчою, ніж давало уявлення загальне грошове забезпечення.

Коли можливий перерахунок пенсії військовим

Законодавство передбачає кілька ситуацій, коли можливий обов’язковий перерахунок пенсій військових. Зокрема, на основі ухвалення Кабінетом міністрів постанов щодо зміни посадових окладів, а також у випадку зростання прожиткового мінімуму, до якого прив’язана низка доплат.

Також військові мають право звернутися з проханням про перегляд виплат до суду у разі появи розбіжностей з метою визнання рішень Пенсійного фонду незаконними. Зокрема, це може стосуватися відмови врахування для розрахунку премій та доплат, адже основний закон вказує на обчислення загального грошового забезпечення, а не лише окладу.

Військовий може звернутися до ПФУ, а в разі відмови — до суду для запуску процесу збільшення пенсійних виплат. Для цього заздалегідь слід підготувати пакет документів:

Заяву на надання нової довідки щодо грошового забезпечення; Оновлену довідку з повним списком надбавок, доплат та премій; Заяву до тероргану ПФУ про перерахунок; Копію паспорта; Копію пенсійного посвідчення.

Як зазнають юристи "Безоплатної правничої допомоги", як правило, рішення суду щодо перерахунку пенсій військовим ґрунтуються на принципі дотримання державою соцстандартів. Якщо норми закону гарантують певний рівень забезпечення, додаткові окремі постанови не можуть його скоротити.

Також проблемою для старшого офіцерського складу є введення окремими урядовими рішеннями обмеження максимального розміру пенсії. Йдеться про "стелю" у 10 прожиткових мінімумів.

Раніше Конституційний Суд в одній із ситуацій ухвалив чітке рішення, визнавши відповідне обмеження для військових неконституційним. У судовому порядку процедура оскарження на основі юридичної грамотності дозволить отримати позитивне рішення на повну суму.

