Заниженные пенсии: когда военные могут требовать перерасчета

Дата публикации 5 апреля 2026 06:10
Пенсии военных 2026: обстоятельства когда можно существенно увеличить выплаты
Украинские военные. Фото: Генштаб

В 2026 году в Украине главной проблемой современных выплат военнослужащих на пенсии является существенный разрыв между реальной суммой денежного обеспечения и цифрами в документах таких пенсионеров. Однако в ряде случаев возможен перерасчет выплат.

Об условиях начисления пенсий говорится в законе №2262-XII, передают Новини.LIVE.

Проблема заниженных пенсий военных

Как отмечается в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсия должна исчисляться из всех видов денежного обеспечения, с которых был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ).

Однако на практике Пенсионный фонд Украины (ПФУ) при определении размера будущей пенсии принимает во внимание только основные составляющие:

  • оклад по должности;
  • звание и выслугу.

В то же время, игнорируются другие значительные по размеру выплаты. А именно:

  • ежемесячные премии;
  • различные надбавки, в частности за особые условия службы.

Поэтому в итоге конечная сумма пенсии может оказаться значительно ниже, чем давало представление общее денежное обеспечение.

Когда возможен перерасчет пенсии военным

Законодательство предусматривает несколько ситуаций, когда возможен обязательный перерасчет пенсий военных. В частности, на основе принятия Кабинетом министров постановлений по изменению должностных окладов, а также в случае роста прожиточного минимума, к которому привязан ряд доплат.

Также военные имеют право обратиться с просьбой о пересмотре выплат в суд в случае появления разногласий с целью признания решений Пенсионного фонда незаконными. В частности, это может касаться отказа учета для расчета премий и доплат, ведь основной закон указывает на исчисление общего денежного обеспечения, а не только оклада.

Военный может обратиться в ПФУ, а в случае отказа - в суд для запуска процесса увеличения пенсионных выплат. Для этого заранее следует подготовить пакет документов:

  1. Заявление на предоставление новой справки о денежном обеспечении;
  2. Обновленную справку с полным списком надбавок, доплат и премий;
  3. Заявление в терорган ПФУ о перерасчете;
  4. Копию паспорта;
  5. Копию пенсионного удостоверения.

Как отмечают юристы "Безоплатной правовой помощи", как правило, решение суда о перерасчете пенсий военным основываются на принципе соблюдения государством соцстандартов. Если нормы закона гарантируют определенный уровень обеспечения, дополнительные отдельные постановления не могут его сократить.

Также проблемой для старшего офицерского состава является введение отдельными правительственными решениями ограничения максимального размера пенсии. Речь идет о "потолке" в 10 прожиточных минимумов.

Ранее Конституционный Суд в одной из ситуаций принял четкое решение, признав соответствующее ограничение для военных неконституционным. В судебном порядке процедура обжалования на основе юридической грамотности позволит получить положительное решение на полную сумму.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году для начисления выплат военным пенсионерам должны учитывать пенсионную разницу. Для этого применяются определенные нормы, зависящие от уровня пенсионных выплат из солидарной системы. Разница должна выплачиваться за счет госбюджета.

Также Новини.LIVE рассказывали, что законодательство предусматривает специальный порядок начисления выплат военным при условии повторного призыва на военную службу. Ключевым условием для осуществления пересмотра пенсий является факт увольнения.

выплаты пенсии ПФУ деньги военные
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Реклама

