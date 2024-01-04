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Заможні заплатять більше — шкалу податків для українців оновлять

4 січня 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки для українців — заможних змусять платити більше
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні планують повернути прогресивну шкалу ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість плоскої, що діє з 2016 року. Це передбачає Національна стратегія доходів України до 2030 року, яку днями ухвалив уряд.

Про це йшлося на заході, присвяченому Нацстратегії, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС).

Прогресивна шкала податків

За словами заступниці голови Міністерства фінансів Світлани Воробей, в основі прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізосіб лежить європейський принцип. Його коротко можна писати як: "Багаті платять більше".

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Таким сленговим принципом послуговуються європейські партнери. Одразу перейти на прогресивну шкалу, що передбачає значно вищі ставки для більших доходів, не вдасться через проблеми з адмініструванням доходів. Адже, що важливо, щоб у разі запровадження відповідної шкали — всі не стали в один момент "бідними". Тому, коли вдасться контролювати доходи, перейдуть на нову шкалу.

"Тому, коли зможемо контролювати доходи, ми будемо переходити на диференційовану шкалу", — пояснила заступниця міністра.

Які будуть нові ставки для українців

На думку голови Міністерства фінансів Сергія Марченка, поки що зарано говорити про те, які конкретно можуть бути ставки податків. Однак "прогресивна шкала в тій чи іншій мірі обов’язково буде запроваджена" у зв'язку із суспільним запитом на справедливість.

Він зауважив, що зміни з Національної стратегії доходів не запрацюють доти, доки не зросте довіра до Податкової служби та безпека інформації платників податків.

"Перший етап Національної стратегії доходів передбачає підвищення ефективності роботи фіскальних органів, доброчесності тощо. Поки ми цього не реалізуємо, поки не запровадимо деперсоніфікацію роботи податкової, захист персональних даних тощо — ніякі заходи щодо спрощеної системи, ПДФО та інших пунктів не будуть запроваджуватися", — зауважив він.

Таким чином, Податкова служба не зможе взаємодіяти із платниками податків безпосередньо, допоки не будуть виявлені ризики.

За його словами, якщо на початок 2025-го рівень доброчесності та довіри до безпеки персональної інформації буде залишатися низький, втілення податкових змін відкладуть, адже без вищевказаних чинників будь-які зміни не зможуть спрацювати, додав Сергій Марченко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня 2024 року громадяни мають платити вищі розміри податків. Зокрема, більше віддати доведеться фізособам-підприємцям, деяким водіям та власникам нерухомості.

Також ми писали, що в рамках ухваленої урядом Національної стратегії доходів України запланована реформа у сфері податків. Вона розрахована до 2030 року.

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