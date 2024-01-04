Налоги для украинцев — богатых заставят платить больше

Американская валюта. Фото: Unplush

В Украине планируют вернуть прогрессивную шкалу ставок налогообложения доходов физических лиц вместо плоской, действующей с 2016 года. Это предусматривает Национальная стратегия доходов Украины до 2030 года, принятая на днях правительством.



Об этом шла речь на мероприятии, посвященном Нацстратегии, организованной Центр экономической стратегии (ЦЭС).

Прогрессивная шкала налогов

По словам замглавы Министерства финансов Светланы Воробей, в основе прогрессивной шкалы ставок налогообложения доходов физлиц лежит европейский принцип. Его коротко можно писать как: "Богатые платят больше".

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Этим сленговым принципом пользуются европейские партнеры. Но сразу перейти на прогрессивную шкалу, что предполагает более высокие ставки для больших доходов, не удастся из-за проблем с администрированием доходов. Ведь что важно, чтобы в случае введения соответствующей шкалы все не стали в один момент "бедными". Поэтому когда удастся контролировать доходы, перейдут на дифференцированную шкалу.

"Поэтому, когда сможем контролировать доходы, мы будем переходить на дифференцированную шкалу", — пояснила замминистра.

Какие будут новые ставки для украинцев

По мнению главы Министерства финансов Сергея Марченко, пока рано говорить о том, какие конкретно могут быть ставки налогов. Однако "прогрессивная шкала в той или иной степени обязательно будет введена" в связи с общественным запросом на справедливость.

Он отметил, что изменения из Национальной стратегии доходов не заработают до тех пор, пока не вырастет доверие к Налоговой службе и безопасность информации налогоплательщиков.

"Первый этап Национальной стратегии доходов предусматривает повышение эффективности работы фискальных органов, доброчестности и т.д. Пока мы этого не реализуем, пока не введем деперсонификацию работы налоговой, защиту персональных данных и т. д. — никакие меры по упрощенной системе, НДФЛ и другим пунктам не будут вводиться", — заметил он.

Таким образом, Налоговая служба не сможет взаимодействовать с налогоплательщиками напрямую, пока не будут обнаружены риски.

По его словам, если к началу 2025-го уровень доброчестности и доверия к безопасности персональной информации будет оставаться низким, воплощение налоговых изменений отложат, ведь без вышеуказанных факторов какие-либо изменения не смогут сработать, добавил Сергей Марченко.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января 2024 года граждане должны платить более высокие размеры налогов. В частности, больше отдать придется физлицам-предпринимателям, некоторым водителям и владельцам недвижимости.

Также мы писали, что в рамках принятой правительством национальной стратегии доходов Украины запланирована реформа в сфере налогов. Она рассчитана до 2030 года.