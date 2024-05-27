Пенсії в Україні — кому відновлять заморожені виплати за квітень та травень

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсіонери, які пройдуть ідентифікацію у державному "Ощадбанку", зможуть отримати заморожені пенсії за квітень та травень. У разі непідтвердження своєї особи — кошти не надійдуть на банківську картку.

Про необхідність ідентифікації йдеться у матеріалах Пенсійного фонду та Міністерства соціальної політики.

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Відновлення заморожених пенсій

Йдеться про пенсіонерів-переселенців, які отримали такий статус до 24 лютого 2022 року. Вони масово проігнорували вимогу уряду ідентифікації до 31 березня 2024 року, а тому втратили доступ до пенсій у квітні та травні цього року.

За даними уряду, ідентифікацію до вказаної дати пройшли лише 228 тис. пенсіонерів, а в деяких регіонах це не зробили близько половини переселенців.

У ПФУ наголосили на важливості підтвердження пенсіонерами-перселенцями своєї особи у банку. Навіть, якщо пройти ідентифікацію поточного місяця, заморожені нарахування поновлять відразу ж.

Як пояснили фахівці, продовження виплати пенсій, починаючи з місяця припинення, може здійснюватися у найближчий виплатний період після виконання процедури ідентифікації.

Продовження виплати пенсій буде здійснюватися незалежно від закону, за яким було призначено пенсію, незалежно від способу проходження ідентифікації.

Кошти зберігаються на розрахункових рахунках, а накопичену суму перерахують відразу після підтвердження своєї особи у банку.

Як пройти процедуру ідентифікації

Ідентифікація є процедурою встановлення особи одержувача пенсії. Її мета — перевірка, чи дійсно кошти від держави отримують саме ті особи, яким вони були призначені.

Для пенсіонерів-ВПО норма проходження фізичної ідентифікації останні три роки не застосовувалась. Тепер проходити ідентифікацію необхідно кожні шість місяців.

Під час особистого звернення треба мати із собою:

документ, де посвідчується особа (паспорт громадянина України/закордонний);

банківську картку, куди надходить пенсія (під час ідентифікації в Ощадбанку);

пенсійне посвідчення громадянина.

Під час віддаленої ідентифікації:

необхідна авторизація в електронному кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду шляхом віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID). Його можна зробити в декілька кліків, інструкція — за посиланням;

під час відеоідентифікації потрібно мати при собі документ, де посвідчується особа як отримувача виплати чи як законного представника/помічника отримувача виплати, для дитини — свідоцтво про народження.

Також запустили спрощену процедуру. Проходження ідентифікації стало доступним через відеодзвінок до контакт-центру Ощадбанку за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зміняться правила виходу на пенсію. Якщо зараз для виходу на пенсію у 60 років достатньо мати 31 рік стажу, то з наступного року таке право матимуть лише ті, хто відпрацював не менше 32 років.

Також ми писали, що Пенсійний фонд 24 травня завершив виплати пенсій за травень. Відомо, скільки коштів було спрямовано на пенсійні виплати.