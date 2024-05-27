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Замороженные пенсии — кому возобновят выплаты за апрель-май

27 мая 2024 08:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — кому возобновят замороженные выплаты за апрель и май
Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Пенсионеры, которые пройдут идентификацию в государственном "Ощадбанке", смогут получить замороженные пенсии за апрель и май. В случае неподтверждения своего лица — средства не поступят на банковскую карту.

О необходимости идентификации говорится в материалах Пенсионного фонда и Министерства социальной политики.

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Возобновление замороженных пенсий

Речь идет о пенсионерах-переселенцах, получивших такой статус до 24 февраля 2022 года. Они массово проигнорировали требование правительства идентификации до 31 марта 2024 года, поэтому потеряли доступ к пенсиям в апреле и мае этого года.

По данным правительства, идентификацию до указанной даты прошли всего 228 тыс. пенсионеров, а в некоторых регионах это не сделали около половины переселенцев.

В ПФУ отметили важность подтверждения пенсионерами-перселенцами своего лица в банке. Даже если пройти идентификацию в текущем месяце, замороженные начисления возобновят сразу же.

Как пояснили специалисты, продление выплаты пенсий, начиная с месяца прекращения, может производиться в ближайший выплатный период после выполнения процедуры идентификации.

Продолжение выплаты пенсий будет осуществляться независимо от закона, согласно которому была назначена пенсия, независимо от способа прохождения идентификации.

Денежные средства хранятся на расчетных счетах, а накопленную сумму перечислят сразу после подтверждения своего лица в банке.

Как пройти процедуру идентификации

Идентификация является процедурой установления личности получателя пенсии. Ее цель — проверка, действительно ли средства от государства получают именно те лица, которым они были назначены.

Для пенсионеров-ВПЛ норма прохождения физической идентификации последние три года не применялась. Теперь проходить идентификацию необходимо каждые шесть месяцев.

Во время личного обращения нужно иметь с собой:

  • документ, где удостоверяется лицо (паспорт гражданина Украины/заграничный);
  • банковскую карту, куда поступает пенсия (при идентификации в Ощадбанке);
  • пенсионное удостоверение гражданина.

При удаленной идентификации:

  • необходима авторизация в электронном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда путем удаленной квалифицированной электронной подписи Дія. Підпис (Дія ID). Его можно сделать в несколько кликов, инструкция – по ссылке;
  • во время видеоидентификации нужно иметь при себе документ, где удостоверяется лицо как получателя выплаты или как законного представителя/помощника получателя выплаты, для ребенка — свидетельство о рождении.

Также запустили упрощенную процедуру. Прохождение идентификации стало доступным через видеозвонок в контакт-центр Ощадбанка по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине изменятся правила выхода на пенсию. Если сейчас для выхода на пенсию в 60 лет достаточно иметь 31 год стажа, то со следующего года такое право будут иметь только отработав не менее 32 лет.

Также мы писали, что Пенсионный фонд 24 мая завершил выплаты пенсий за май. Известно, сколько средств было направлено на пенсионные выплаты.

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Ощадбанк
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Пенсионный Фонд

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