Денежная помощь на зиму в 21 тыс. грн — украинцев предупредили о дедлайне

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У жителей прифронтовых территорий остается два дня на регистрацию на предоставление "зимней помощи". Речь идет о выплате в 21 тыс. грн на покупку твердого топлива.

Об этом сообщается в материалах Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Условия предоставления "зимней помощи" от ООН

Как отмечают в Минреинтеграции, речь идет о реализации совместного проекта ведомства и Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по предоставлению единовременного денежного пособия на покупку твердого бытового топлива. Такая зимняя помощь предусмотрена для уязвимых категорий населения, проживающих на прифронтовых территориях.

Размер выплаты не может превышать 21 тыс. грн на одно домохозяйство на отопительный период.

Финансовую помощь окажут только людям, проживающим в пределах десятикилометровой зоны от госграницы с Россией или линии столкновения.

Речь идет о громадах таких областей:

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Николаевской;

Черниговской.

Как получить помощь в 21 тыс. грн

Чтобы получить денежную помощь, граждане должны подать заявления в местные органы власти. Также можно обратиться в Центры предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Для регистрации необходимо предоставить информационное согласие и персональную информацию. В частности:

фамилию, имя отчество;

дату рождения;

адрес проживания;

номер мобильного телефона;

идентификационный код.

Заявки на помощь будут принимать только до 25 сентября 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года гражданам доступна материальная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вновь принимают заявки в Тернополе и области.

Также мы писали, что для раненых украинских военнослужащих будет введена дополнительная материальная помощь в 45 тыс. грн. Выплаты из городского бюджета получат жители Киева.