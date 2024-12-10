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Осталось несколько дней — где доступны выплаты от ООН в декабре

10 декабря 2024 13:32
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от ООН в декабре — украинцев призвали поспешить с заявками
Деньги в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Регистрация на финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев в 2024 году вскоре подойдет к концу. В частности, жителей Хмельницкой области призвали поспешить подать заявки.

Об этом говорится в сообщении фонда UNHCR.

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Кто еще может подать заявки на выплаты

Как отмечается, в течение года гражданам среди уязвимых категорий, в том числе внутренним переселенцам и людям, вынужденным спасаться от войны за границей, были доступны выплаты в размере 10,8 тыс. гривен (за три месяца).

Однако нынче регистрация на помощь в Хмельницкой области будет открыта лишь до 13 декабря 2024 года. В дальнейшем выплаты могут возобновиться только в следующем году.

Кто планирует подать заявку, необходимо наличие одного из следующих критериев уязвимости:

  • неполная семья, где есть только отец или мать, а также малолетние дети;
  • семья состоит из пожилых людей старше 55 лет;
  • в семье есть лица, которым за 55 лет, где воспитывают детей до 18 лет;
  • есть граждане с инвалидностью или серьезными болезнями, нуждающимися в уходе;
  • совокупный доход на одного человека не превышает 5,4 тыс. грн.

Где можно зарегистрироваться на помощь

Как отмечают организаторы, регистрация в пункте сбора данных на финпомощь от ООН продлится до 13 декабря (включительно). С 16 по 27 декабря (включительно) будут работать исключительно в режиме консультирования.

Обращаться можно по адресу: Хмельницкий, ул. Каменецкая 56/16. Следует предоставить документы: паспорт, идентификационный код, удостоверение ВПЛ и медицинские справки (при наличии).

"Пожалуйста, учтите эти изменения при планировании визитов к нам. Следите за обновлениями в нашем ТГ-канале", — говорится в сообщении.

 

помощь украинцам
Источник: UNHCR

Напомним, в Сумах продолжается регистрация на предоставление гуманитарной помощи для переселенцев от фонда "Каритас Сумы". Получить продукты смогут уязвимые категории граждан.

Также мы писали, что украинцы могут оформить 21 тыс. грн в рамках программы поддержки Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Деньги могут получить семьи с детьми для подготовки к холодам.

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