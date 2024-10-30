Ціни на гречку в Україні суттєво зростуть — причини та на скільки

Продуктовий магазин. Фото: Unsplush

В Україні суттєво зросла закупівельна вартість крупи гречаної у 2024 році. У зв'язку з цим очікується подорожчання цього популярного продукту у роздрібі.

Про це розповіли учасники ринку, пише "Укрінформ".

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Причини подорожчання гречки в Україні

Як зазначають виробники, цьогоріч закупівельна ціна на гречку підвищилась до 15 тис. грн/т. Причиною є планомірне зменшення площі її вирощування, адже цього року аграрії мали збитки через надмір продукції на ринку, тому були змушені знижувати ціни

"Цього року площі під гречкою зменшили. Літо було сухим, через що культури не наповнилися тією натурою, яку очікували аграрії і яку сподівалися отримати ми в себе на виробництві. Зараз іще є залишки минулорічного урожаю гречки, і фермери його притримують, очікуючи на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тис. грн/т, то зараз — це вже орієнтовно 15 тис. грн/т", — пояснили учасники ринку.

Як зміняться ціни на крупу в магазинах

Водночас, магазини не одразу відреагують на підняття закупівельних цін, оскільки ще є значні залишки, які продовжують збувати на внутрішньому ринку. Проте нова партія гречаної крупи матиме переоцінку в бік подорожчання.

Попередньо прогнозують таку відпускну ціну — 30-35 грн/кг, а в торгових мережах зросте до 37-40 грн.

Щодо скорочення обсягів, то гречаної крупи має вистачити як для споживання в середині країни, так і для експорту.

За інформацією Міністерства агрополітики, в Україні станом на кінець жовтня намолочено 126,9 тис. тонн гречки, урожай зібрали з 98% площ. Для порівняння — торік урожай гречки становив 207,5 тис. тонн.

Зараз гречка у середньому коштує 29,07 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні очікується зростання цін на хліб через подорожчання хлібопекарської сировини та відключення електроенергії. Крім того, ціни на зерно також зростатимуть у цей період, що додатково вплине на вартість хлібобулочних виробів.

Також ми писали, що українці вимушено переглядають харчові звички під час війни та негараздів, спровокованих нею. Серед ключових змін — вибір більш дешевших продуктів через зростання цін, часто гіршої якості, нерегулярне харчування через стрес.