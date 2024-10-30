Цены на гречку в Украине существенно вырастут — причины и на сколько

Продуктовый магазин. Фото: Unsplush

В Украине существенно выросла закупочная стоимость гречневой крупы в 2024 году. В связи с этим ожидается подорожание этого популярного продукта в рознице.

Об этом рассказали участники рынка, пишет "Укринформ".

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Причины подорожания гречки в Украине

Как отмечают производители, в текущем году закупочная цена на гречку повысилась до 15 тыс. грн/т. Причиной является планомерное уменьшение площади ее выращивания, ведь в этом году аграрии имели убытки из-за избытка продукции на рынке, поэтому были вынуждены снижать цены.

"В этом году площади под гречкой уменьшили. Лето было сухим, из-за чего культуры не наполнились той натурой, которую ожидали аграрии и которую надеялись получить мы у себя на производстве. Сейчас еще остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно за 8-10 тыс. грн/т, то сейчас это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т", — пояснили участники рынка.

Как изменятся цены на крупу в магазинах

В то же время, магазины не сразу отреагируют на повышение закупочных цен, поскольку еще есть значительные остатки, которые продолжают сбывать на внутреннем рынке. Однако у новой партии гречневой крупы будет переоценка в сторону подорожания.

Предварительно прогнозируют такую отпускную цену — 30-35 грн/кг, а в торговых сетях вырастет до 37-40 грн/кг.

Что касается сокращения объемов, то гречневой крупы должно хватить как для потребления внутри страны, так и для экспорта.

По информации Министерства агрополитики, в Украине на конец октября намолочено 126,9 тыс. тонн гречки, урожай собрали с 98% площадей. Для сравнения — в прошлом году урожай гречихи составил 207,5 тыс. тонн.

Сейчас гречка в среднем стоит 29,07 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается рост цен на хлеб из-за подорожания хлебопекарного сырья и отключения электроэнергии. Кроме того, цены на зерно будут расти в этот период, что дополнительно повлияет на стоимость хлебобулочных изделий.

Также мы писали, что украинцы вынужденно пересматривают пищевые привычки во время войны и проблем, спровоцированных ею. Среди ключевых изменений — выбор более дешевых продуктов из-за роста цен, зачастую худшего качества, нерегулярное питание из-за стресса.