Продукти в Україні дорожчають — як це вплинуло на харчові звички споживачів

Продукція на прилавку. Фото: Novus

Українці вимушено переглядають свої харчові звички під час війни та негараздів, спровокованих нею. Серед ключових змін — вибір більш дешевших продуктів через зростання цін, часто гіршої якості, нерегулярне харчування через стрес.

Такі результати дослідження, проведеного компанією Gradus Research.

Читайте також:

Як змінились харчові звички громадян

Як свідчать дані опитування, багато громадян відчули зростання цін на власних гаманцях, а тому переглянули свої харчові звички. Так, нові ціни на продукти харчування під час війни мають такі наслідки: дві третини обирають більш дешевші продукти, близько половини не відвідують заклади харчування. А саме:

64% — купують дешевші продукти;

48% — частіше готують страви вдома.

Проте найбільше змінив харчові звички громадян стрес — йдеться про частку у 83% серед опитаних громадян. Емоційне виснаження спонукає харчуватися нерегулярно 49% українців. Перейшли на вживання нездорової їжі 42% громадян. Фіксують у себе знижений апетит 41% українців, пропускають прийоми їжі 41% респондентів. 19% стали братися за алкоголь.

"Блекаути також мають відчутний вплив на харчові звички українців. Наслідком відключень електрики, опалення або води респонденти найчастіше називали те, що надають перевагу продуктам тривалого зберігання (59%) та холодній їжі (50%)", — повідомили дослідники.

Графіка. Джерело: Gradus Research

Дослідницька компанія Gradus Research опитала громадян шляхом заповнення анкет у застосунку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з чисельністю жителів понад 50 тисяч у віці від 18 до 65 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та областю (без окупованих територій).

Дата проведення опитування — 8 жовтня 2024 року, розмір вибірки — 1 тисяча осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у жовтні 2024 року набирають обертів ціни на низку продуктів. Зокрема, йдеться про вартість курячих яєць та соняшникової олії.

Також ми писали, що в Україні найбільше зростання цін загрожує хлібобулочним виробам, овочам та фруктам, оскільки їх виробництво та зберігання вимагають значних витрат. Водночас, очікується, що ціни на цукор до кінця року можуть знизитися.