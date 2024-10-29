Продукти в Україні дорожчають — як це вплинуло на харчові звички споживачів

Нові ціни на продукти змінили харчові звички громадян — деталі
Українці вимушено переглядають свої харчові звички під час війни та негараздів, спровокованих нею. Серед ключових змін — вибір більш дешевших продуктів через зростання цін, часто гіршої якості, нерегулярне харчування через стрес.
Такі результати дослідження, проведеного компанією Gradus Research.
Як змінились харчові звички громадян
Як свідчать дані опитування, багато громадян відчули зростання цін на власних гаманцях, а тому переглянули свої харчові звички. Так, нові ціни на продукти харчування під час війни мають такі наслідки: дві третини обирають більш дешевші продукти, близько половини не відвідують заклади харчування. А саме:
- 64% — купують дешевші продукти;
- 48% — частіше готують страви вдома.
Проте найбільше змінив харчові звички громадян стрес — йдеться про частку у 83% серед опитаних громадян. Емоційне виснаження спонукає харчуватися нерегулярно 49% українців. Перейшли на вживання нездорової їжі 42% громадян. Фіксують у себе знижений апетит 41% українців, пропускають прийоми їжі 41% респондентів. 19% стали братися за алкоголь.
"Блекаути також мають відчутний вплив на харчові звички українців. Наслідком відключень електрики, опалення або води респонденти найчастіше називали те, що надають перевагу продуктам тривалого зберігання (59%) та холодній їжі (50%)", — повідомили дослідники.
Дослідницька компанія Gradus Research опитала громадян шляхом заповнення анкет у застосунку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з чисельністю жителів понад 50 тисяч у віці від 18 до 65 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та областю (без окупованих територій).
Дата проведення опитування — 8 жовтня 2024 року, розмір вибірки — 1 тисяча осіб.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у жовтні 2024 року набирають обертів ціни на низку продуктів. Зокрема, йдеться про вартість курячих яєць та соняшникової олії.
Також ми писали, що в Україні найбільше зростання цін загрожує хлібобулочним виробам, овочам та фруктам, оскільки їх виробництво та зберігання вимагають значних витрат. Водночас, очікується, що ціни на цукор до кінця року можуть знизитися.
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