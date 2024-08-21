ПриватБанк без пояснень блокує гроші — які причини

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати рахунки своїх клієнтів без пояснення причин. Громадяни залишаються повністю позбавленими доступу до грошей на всіх своїх картках, зокрема, пенсійних.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де українці можуть залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Блокування рахунків клієнтів ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, ПриватБанк заблокував без попереджень та пояснень всі рахунки клієнта, залишивши без засобів до існування.

При цьому чоловік був багаторічним клієнтом фінустанови, де було відкрито низку рахунків: як особисті рахунки, так і для ведення підприємницької діяльності. Зокрема, пенсійні виплати перераховувались на рахунок, відкритий в ПриватБанку.

Про розірвання договору виявив випадково під час спроби здійснити розрахунок карткою, хоча був перед цим у відділенні банку і про жодні проблеми не йшлося.

Лише через кілька днів банк надіслав повідомлення, де було вказано масу причин:

встановлення неприйнятно високого рівня ризику;

ненадання необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей;

неможливість здійснення ідентифікації та/або верифікації, встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників;

надання недостовірної інформації;

надання інформації з метою введення в оману банк.

"Тобто все і відразу. При тому, що на запит банку я надавав документи та й рахунок підприємницький теж в цьому банку. Тобто без попередження, без пояснення причини мені одночасно закрили всі рахунки, в тому числі і пенсійний і я на деякий час залишився без засобів на існування", — поскаржився українець.

Скарга. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

Представники фінустанови відреагували на запит, зазначивши, що діють в рамках чинного законодавства та вимог Нацбанку. Всі заходи здійснюють в рамках правил фінмоніторингу в Україні.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення", — йдеться у повідомленні.

У банку підтвердили, що обслуговування обмежили, однак є можливість переказу залишків в інший банк.

Для цього клієнт чи представник мають звернутися у будь-яке відділення банку, надавши такі документи:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

документи, де підтверджується повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, де посвідчується особа;

документ, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяву про перерахування залишків грошей.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк радить деяким клієнтам вивести гроші в інший банк за результатами негативних підсумків фінансового моніторингу. Клієнтів ставлять перед фактом припинення співпраці, без пояснень.

Ми також повідомляли, що клієнти ПриватБанку нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, через що є випадки втрати чималої суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.