ПриватБанк без объяснений блокирует деньги — какие причины

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать счета своих клиентов без объяснения причин. Граждане остаются полностью лишенными доступа к средствам на всех своих карточках, в частности, пенсионных.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где украинцы могут оставлять отзывы о работе финучреждений.

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Блокировка счетов клиентов ПриватБанка

Как отмечается в одном из сообщений, ПриватБанк заблокировал без предупреждений и объяснений все счета клиента, оставив без средств к существованию.

При этом мужчина был многолетним клиентом финучреждения, где был открыт ряд счетов: как личные счета, так и для ведения предпринимательской деятельности. В частности, пенсионные выплаты перечислялись на счет, открытый в ПриватБанке.

О расторжении договора обнаружил случайно при попытке произвести расчет картой, хотя был перед этим в отделении банка и ни о каких проблемах речь не шла.

Только через несколько дней банк направил сообщение, где была указана масса причин:

установление неприемлемо высокого уровня риска;

непредоставление необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений;

невозможность осуществления идентификации и/или верификации, установки данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев;

предоставление недостоверной информации;

предоставление информации в целях введения в заблуждение банк.

"То есть все и сразу. При том, что по запросу банка я предоставлял документы и счет предпринимательский тоже в этом банке. То есть без предупреждения, без объяснения причины мне одновременно закрыли все счета, в том числе и пенсионный и я на некоторое время остался без средств на существование", — посетовал украинец.

Жалоба. Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

Представители финучреждения отреагировали на запрос, отметив, что действуют в рамках действующего законодательства и требований Нацбанка. Все мероприятия осуществляются в рамках правил финмониторинга в Украине.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — говорится в сообщении.

В банке подтвердили, что обслуживание ограничили, однако есть возможность перевода остатков в другой банк.

Для этого клиент или представитель должны обратиться в любое отделение банка, предоставив следующие документы:

реквизиты счета, открытого в другом банке по имени клиента;

документы, где подтверждается полномочие распоряжаться счетами;

документы, где удостоверяется личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заявление о перечислении остатков денег.

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк рекомендует некоторым клиентам вывести деньги в другой банк по результатам негативных итогов финансового мониторинга. Клиентов ставят перед фактом прекращения сотрудничества без объяснений.

Мы также сообщали, что клиенты ПриватБанка сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно берутся решать такие проблемы граждан.