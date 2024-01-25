Приват24 — як закрити рахунки українцям в окупації

Закриття рахунків у Приват24 — що важливо знати українцям в окупації
У державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, як закрити банківські рахунки клієнтам, які перебувають на окупованих територіях. Оприлюднили інструкцію через мобільний застосунок "Приват24".
Про це йдеться на порталі Minfin.
Як закрити рахунки клієнтам ПриватБанку в окупації
Як зазначив один із клієнтів ПриватБанку, який є мешканцем окупованої території, він неодноразово намагався закрити рахунок, а служба підтримки у Приват24 не допомогла.
"Звертаюся за допомогою, тому що звернення до служби допомоги Приват24 — це 7 коло пекла. Система хоче не допустити через бот, а оператор нічого не хоче зробити, щоби допомогти. У мене залишилася в Приват24 порожня валютна картка віртуальна і кимось випущена Універсальна, на яких я не знаю паролі. Карта Для виплат, що закінчилася 2023 року, закрито. Оператор вимагає відеочату, але рівень інтернету від українських операторів настільки низької якості, що він не тягне", — йдеться у повідомленні.
Представники ПриватБанку відреагували на відгук, зазначивши, що закрити банківський рахунок можна будь-якої миті через застосунок "Приват24".
Для зміни способу підтвердження входу потрібно в чаті зробити фотографію, проте якщо камера не вмикається, потрібно дозволити до неї доступ браузеру.
На смартфонах Android:
- потрібно відкрити програму Chrome на пристрої Android;
- праворуч від адресного рядка знайти меню "Налаштування", далі — "Налаштування сайтів";
- обрати "Мікрофон" або "Камера";
- натиснути "Запит дозволу на доступ до камери".
"Безпека рахунків наших клієнтів є головним пріоритетом банку. Просимо виявити терпіння та розуміння необхідності в операції верифікації", — додали у банку.
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Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" оприлюднили рекордні фінансові результати роботи за 2023 рік. Зокрема, банку вдалося подвоїти прибуток, що у підсумку зміцнить економіку країни.
Також ми писали, що у ПриватБанку пояснили, чому іноді у клієнтів можуть виникати проблеми за програмою "Оплата частинами". Також у банку уточнили нюанси повернення кредитних коштів.
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