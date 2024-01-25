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Закриття рахунків у Приват24 — що важливо знати українцям в окупації

25 січня 2024 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приват24 — як закрити рахунки українцям в окупації
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, як закрити банківські рахунки клієнтам, які перебувають на окупованих територіях. Оприлюднили інструкцію через мобільний застосунок "Приват24".

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Як закрити рахунки клієнтам ПриватБанку в окупації

Як зазначив один із клієнтів ПриватБанку, який є мешканцем окупованої території, він неодноразово намагався закрити рахунок, а служба підтримки у Приват24 не допомогла.

"Звертаюся за допомогою, тому що звернення до служби допомоги Приват24 — це 7 коло пекла. Система хоче не допустити через бот, а оператор нічого не хоче зробити, щоби допомогти. У мене залишилася в Приват24 порожня валютна картка віртуальна і кимось випущена Універсальна, на яких я не знаю паролі. Карта Для виплат, що закінчилася 2023 року, закрито. Оператор вимагає відеочату, але рівень інтернету від українських операторів настільки низької якості, що він не тягне", — йдеться у повідомленні.

Представники ПриватБанку відреагували на відгук, зазначивши, що закрити банківський рахунок можна будь-якої миті через застосунок "Приват24".

Для зміни способу підтвердження входу потрібно в чаті зробити фотографію, проте якщо камера не вмикається, потрібно дозволити до неї доступ браузеру.

На смартфонах Android:

  • потрібно відкрити програму Chrome на пристрої Android;
  • праворуч від адресного рядка знайти меню "Налаштування", далі — "Налаштування сайтів";
  • обрати "Мікрофон" або "Камера";
  • натиснути "Запит дозволу на доступ до камери".

"Безпека рахунків наших клієнтів є головним пріоритетом банку. Просимо виявити терпіння та розуміння необхідності в операції верифікації", — додали у банку.

 

приват 24
Джерело: ПриватБанк

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" оприлюднили рекордні фінансові результати роботи за 2023 рік. Зокрема, банку вдалося подвоїти прибуток, що у підсумку зміцнить економіку країни.

Також ми писали, що у ПриватБанку пояснили, чому іноді у клієнтів можуть виникати проблеми за програмою "Оплата частинами". Також у банку уточнили нюанси повернення кредитних коштів.

ПриватБанк
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