Приват24 — як закрити рахунки українцям в окупації

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, як закрити банківські рахунки клієнтам, які перебувають на окупованих територіях. Оприлюднили інструкцію через мобільний застосунок "Приват24".

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Як зазначив один із клієнтів ПриватБанку, який є мешканцем окупованої території, він неодноразово намагався закрити рахунок, а служба підтримки у Приват24 не допомогла.

"Звертаюся за допомогою, тому що звернення до служби допомоги Приват24 — це 7 коло пекла. Система хоче не допустити через бот, а оператор нічого не хоче зробити, щоби допомогти. У мене залишилася в Приват24 порожня валютна картка віртуальна і кимось випущена Універсальна, на яких я не знаю паролі. Карта Для виплат, що закінчилася 2023 року, закрито. Оператор вимагає відеочату, але рівень інтернету від українських операторів настільки низької якості, що він не тягне", — йдеться у повідомленні.

Представники ПриватБанку відреагували на відгук, зазначивши, що закрити банківський рахунок можна будь-якої миті через застосунок "Приват24".

Для зміни способу підтвердження входу потрібно в чаті зробити фотографію, проте якщо камера не вмикається, потрібно дозволити до неї доступ браузеру.

На смартфонах Android:

потрібно відкрити програму Chrome на пристрої Android;

праворуч від адресного рядка знайти меню "Налаштування", далі — "Налаштування сайтів";

обрати "Мікрофон" або "Камера";

натиснути "Запит дозволу на доступ до камери".

"Безпека рахунків наших клієнтів є головним пріоритетом банку. Просимо виявити терпіння та розуміння необхідності в операції верифікації", — додали у банку.

Джерело: ПриватБанк

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Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" оприлюднили рекордні фінансові результати роботи за 2023 рік. Зокрема, банку вдалося подвоїти прибуток, що у підсумку зміцнить економіку країни.

Також ми писали, що у ПриватБанку пояснили, чому іноді у клієнтів можуть виникати проблеми за програмою "Оплата частинами". Також у банку уточнили нюанси повернення кредитних коштів.