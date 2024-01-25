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Закрытие счетов в Приват24 — что важно знать украинцам в оккупации

25 января 2024 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Приват24 — как закрыть счета украинцам в оккупации
Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "ПриватБанк" объяснили, как закрыть банковские счета клиентам, которые находятся на оккупированных территориях. Обнародовали инструкцию через мобильное приложение "Приват24".

Об этом говорится на портале Minfin.

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Как отметил один из клиентов ПриватБанка, являющийся жителем оккупированной территории, он неоднократно пытался закрыть счет, а служба поддержки в Приват24 не помогла.

"Обращаюсь за помощью, потому что обращение в службу помощи Приват24 — это 7 круг ада. Система хочет не допустить через бот, а оператор ничего не хочет сделать, чтобы помочь. У меня осталась в Приват24 пустая валютная карта виртуальная и кем-то выпущена Универсальная, на которых я не знаю пароли. Карта Для выплат, закончившаяся в 2023 году, закрыта. Оператор требует видеочата, но уровень интернета от украинских операторов настолько низкого качества, что он не тянет", — говорится в сообщении.

Представители ПриватБанка отреагировали на отзыв, отметив, что закрыть банковский счет можно в любой момент через приложение "Приват24".

Для изменения способа подтверждения входа нужно в чате сделать фотографию, однако если камера не включается, необходимо разрешить к ней доступ браузера.

На смартфонах Android:

  • нужно открыть приложение Chrome на устройстве Android;
  • справа от адресной строки найти меню "Настройки", далее — "Настройки сайтов".
  • выбрать "Микрофон" или "Камера";
  • нажать кнопку "Запрос разрешения на доступ к камере".

"Безопасность счетов наших клиентов является главным приоритетом банка. Просим проявить терпение и понимание необходимости в операции верификации", — добавили в банке.

 

приват 24
Источник: ПриватБанк

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Напомним, в государственном финучреждении ПриватБанк обнародовали рекордные финансовые результаты работы за 2023 год. В частности, банку удалось удвоить прибыль, что в итоге укрепит экономику страны.

Также мы писали, что в ПриватБанке объяснили, почему иногда у клиентов могут возникать проблемы по программе "Оплата частями". Также в банке уточнили нюансы возврата кредитных средств.

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