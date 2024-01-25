Приват24 — как закрыть счета украинцам в оккупации

Закрытие счетов в Приват24 — что важно знать украинцам в оккупации
В государственном финучреждении "ПриватБанк" объяснили, как закрыть банковские счета клиентам, которые находятся на оккупированных территориях. Обнародовали инструкцию через мобильное приложение "Приват24".
Об этом говорится на портале Minfin.
Как закрыть счета клиентам ПриватБанка в оккупации
Как отметил один из клиентов ПриватБанка, являющийся жителем оккупированной территории, он неоднократно пытался закрыть счет, а служба поддержки в Приват24 не помогла.
"Обращаюсь за помощью, потому что обращение в службу помощи Приват24 — это 7 круг ада. Система хочет не допустить через бот, а оператор ничего не хочет сделать, чтобы помочь. У меня осталась в Приват24 пустая валютная карта виртуальная и кем-то выпущена Универсальная, на которых я не знаю пароли. Карта Для выплат, закончившаяся в 2023 году, закрыта. Оператор требует видеочата, но уровень интернета от украинских операторов настолько низкого качества, что он не тянет", — говорится в сообщении.
Представители ПриватБанка отреагировали на отзыв, отметив, что закрыть банковский счет можно в любой момент через приложение "Приват24".
Для изменения способа подтверждения входа нужно в чате сделать фотографию, однако если камера не включается, необходимо разрешить к ней доступ браузера.
На смартфонах Android:
- нужно открыть приложение Chrome на устройстве Android;
- справа от адресной строки найти меню "Настройки", далее — "Настройки сайтов".
- выбрать "Микрофон" или "Камера";
- нажать кнопку "Запрос разрешения на доступ к камере".
"Безопасность счетов наших клиентов является главным приоритетом банка. Просим проявить терпение и понимание необходимости в операции верификации", — добавили в банке.
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Напомним, в государственном финучреждении ПриватБанк обнародовали рекордные финансовые результаты работы за 2023 год. В частности, банку удалось удвоить прибыль, что в итоге укрепит экономику страны.
Также мы писали, что в ПриватБанке объяснили, почему иногда у клиентов могут возникать проблемы по программе "Оплата частями". Также в банке уточнили нюансы возврата кредитных средств.
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