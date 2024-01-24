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ПриватБанк віддасть у держказну десятки мільярдів гривень

24 січня 2024 12:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк оприлюднив рекордні фінансові результати 2023 року
Пачка грошей. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" оприлюднили рекордні фінансові результати роботи за 2023 рік. Зокрема, банку вдалося подвоїти прибуток, що у підсумку зміцнить економіку країни.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

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Результати діяльності ПриватБанку за 2023 рік

Як зазначають у пресслужбі, прибуток фінустанови до оподаткування перевищив 72,8 млрд гривень, що у понад двічі більше прибутку 2022 року.  

За результатами минулого року банк спрямує до державної казни 26,8 млрд гривень податку на прибуток. Також 8,2 млрд гривень передплачено у 2021-2022 роках разом з дивідендами. Левову частку чистого прибутку за рішенням акціонера в особі Міністерства фінансів спрямують на виплату дивідендів, тобто теж у бюджет.

Також банк минулого року перерахував на благодійність більш ніж 300 млн гривень.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

За словами голови правління ПриватБанку Герхарда Бьоша, 2023 рік мав багато трагедій, проте був і роком можливостей та адаптації бізнесу до викликів воєнних реалій. ПриватБанк стабільно працював, не зупиняючись жодного дня.

"Я пишаюсь тими бізнес-результатами, яких ми змогли досягнути. Адже чим вищий наш результат — тим більше ми віддаємо державі у вигляді податків і дивідендів. У часи, коли державі як ніколи потрібні кошти на оборону, ми усвідомлюємо свою велику відповідальність як державного системоутворюючого банку", — наголосив він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "Приватбанк" виставила на продаж безнадійні кредити своїх клієнтів на понад пів мільярда гривень. Продаж боргу відбудеться шляхом проведення електронних торгів.

Також у ПриватБанку пояснили, чому іноді у клієнтів можуть виникати проблеми за програмою "Оплата частинами". Також у банку уточнили нюанси повернення кредитних коштів.

держбюджет
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фінанси
гроші

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