ПриватБанк пояснив, як уникнути проблем за програмою Оплата частинами

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" пояснили, чому іноді у клієнтів можуть виникати проблеми за програмою "Оплата частинами". Також у банку уточнили нюанси повернення кредитних коштів.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Які за програмою "Оплата частинами" виникають проблеми

Як розповів один із клієнтів банку, він взяв товар за програмою "Оплата частинами". У грудні проґавив оплату на один день, гроші поклав на кредитку, однак банк не списав, забравши платіж з особистої карти через тиждень. Наступного разу необхідну суму вніс завчасно, на кілька днів раніше, однак платіж не списали, а кредит визнали протермінованим.

"Про зміну умов кредиту мене ніхто не повідомляв, ні в грудні, ні в січні! Відповідно, я закинув гроші на кредитку, як це передбачалось договором, де вони і лежать, а забрати їх звідти буде коштувати купу комісій! Та ще й знімають додаткові відсотки за "прострочку", хоча я вніс платіж завчасно", — йдеться у скарзі.

Пояснення ПриватБанку

У банку зазначили, що кредит за договором "Оплата частинами", за яким не відбулось списання повної суми регулярного платежу, на наступний день після дати такого платежу, за правилами вважається протермінованим.

За наявності протермінованої заборгованості, умови договору за послугою "Оплата частинами" змінюються та формується новий рахунок для внесення коштів. Про це банк інформує клієнтів і відповідні положення вказані в умовах та правилах на сайті за посиланням.

"Для погашення кредиту (договору) надалі кошти потрібно вносити за графіком (до дати списання планового платежу) на новий рахунок, який ви можете побачити в Приват24, в меню: Кредити — Оплата частинами — Договори — Обрати необхідний договір — Реквізити", — наголосили у ПриватБанку.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "Приватбанк" виставила на продаж безнадійні кредити своїх клієнтів на понад пів мільярда гривень. Продаж боргу відбудеться шляхом проведення електронних торгів.

Також ми писали, що у Національному банку затвердили нові правила подання звітності банками про активні фінансові операції боржників. Регулятор у певних випадках почне збирати дані про фінансові операції українців.