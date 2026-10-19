Жінка перевіряє закордонний паспорт. Фото: УНІАН

Українці можуть оформити закордонний паспорт за 1 787 гривень у терміновому порядку, однак отримати документ за три робочі дні дозволено лише за визначених обставин. Йдеться про невідкладне лікування за кордоном, супровід тяжкохворої людини або смерть родича, який проживав в іншій країні. Для цього потрібно підтвердити причину документами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну міграційну службу України.

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Хто може отримати закордонний паспорт за три дні

Термінове оформлення закордонного паспорта протягом трьох робочих днів передбачене не для всіх громадян. Такий строк застосовують у випадках, коли людині необхідно невідкладно виїхати за кордон з причин, визначених законодавством.

Зокрема, йдеться про такі обставини:

необхідність термінового лікування за кордоном — коли людина має виїхати для отримання медичної допомоги;

супровід тяжкохворого — якщо потрібно супроводжувати людину, яка потребує лікування;

смерть родича за кордоном — коли близька людина померла в іншій країні та виникла необхідність термінового виїзду.

Для оформлення паспорта за скорочений строк заявник має надати документи, які підтверджують відповідні обставини. Самого бажання отримати паспорт швидше недостатньо.

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Скільки коштує термінове оформлення паспорта

У 2026 році вартість закордонного паспорта залежить від строку його оформлення. Звичайна процедура передбачає отримання документа протягом 20 робочих днів, а термінова — протягом семи робочих днів.

Вартість оформлення становить:

1 147 гривень — протягом 20 робочих днів;

1 787 гривень — протягом семи робочих днів;

1 787 гривень — протягом трьох робочих днів за наявності передбачених законом підстав.

За термінове оформлення протягом трьох днів не потрібно платити більше, ніж за семиденну процедуру. В обох випадках адміністративний збір становить 1 787 гривень.

З 1 січня 2026 року вартість бланка закордонного паспорта зросла до 795 гривень. Разом із платою за адміністративну послугу це сформувало нові тарифи на оформлення документа.

Де оформити закордонний паспорт і які документи потрібні

Для отримання закордонного паспорта необхідно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України або центру надання адміністративних послуг, який надає цю послугу. Також оформлення доступне у відповідних підрозділах державного підприємства "Документ" та в українських консульських установах за кордоном.

Заявник має особисто подати документи для оформлення паспорта. Зазвичай потрібні:

паспорт громадянина України або інший передбачений документ, що посвідчує особу; документи, необхідні для підтвердження персональних даних, зокрема свідоцтво про народження — у відповідних випадках; раніше виданий закордонний паспорт, якщо він є; підтвердження підстав для оформлення протягом трьох робочих днів; документ про сплату адміністративного збору.

Точний перелік документів залежить від обставин заявника. Перед зверненням варто перевірити вимоги обраного підрозділу та підготувати підтвердження термінової поїздки, якщо людина претендує на триденне оформлення.

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