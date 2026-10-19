Женщина проверяет загранпаспорт. Фото: УНИАН

Украинцы могут оформить заграничный паспорт за 1 787 гривен в срочном порядке, однако получить документ за три рабочих дня разрешено только при определенных обстоятельствах. Речь идет о неотложном лечении за рубежом, сопровождении тяжелобольного человека или смерти родственника, проживавшего в другой стране. Для этого необходимо подтвердить причину документами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

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Кто может получить загранпаспорт за три дня

Срочное оформление загранпаспорта в течение трех рабочих дней предусмотрено не для всех граждан. Такой срок применяется в случаях, когда человеку необходимо неотложно выехать за границу по причинам, определенным законодательством.

В частности, речь идет о следующих обстоятельствах:

необходимость срочного лечения за рубежом — когда человеку нужно выехать для получения медицинской помощи;

сопровождение тяжелобольного — если требуется сопровождать человека, нуждающегося в лечении;

смерть родственника за границей — когда близкий человек скончался в другой стране и возникла необходимость срочного выезда.

Для оформления паспорта в ускоренном порядке заявитель должен предоставить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства. Одного лишь желания получить паспорт быстрее недостаточно.

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Сколько стоит срочное оформление паспорта

В 2026 году стоимость загранпаспорта зависит от срока его оформления. Обычная процедура предусматривает получение документа в течение 20 рабочих дней, а срочная — в течение семи рабочих дней.

Стоимость оформления составляет:

1 147 гривен — в течение 20 рабочих дней;

1 787 гривен — в течение семи рабочих дней;

1 787 гривен — в течение трех рабочих дней при наличии предусмотренных законом оснований.

За срочное оформление в течение трех дней не нужно платить больше, чем за семидневную процедуру. В обоих случаях административный сбор составляет 1 787 гривен.

С 1 января 2026 года стоимость бланка загранпаспорта выросла до 795 гривен. Вместе с платой за административную услугу это сформировало новые тарифы на оформление документа.

Где оформить загранпаспорт и какие документы нужны

Для получения загранпаспорта необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины или в центр предоставления административных услуг, который оказывает эту услугу. Также оформление доступно в соответствующих подразделениях государственного предприятия "Документ" и в украинских консульских учреждениях за рубежом.

Заявитель должен лично подать документы для оформления паспорта. Обычно требуются:

паспорт гражданина Украины или другой предусмотренный документ, удостоверяющий личность; документы, необходимые для подтверждения личных данных, в частности свидетельство о рождении — в соответствующих случаях; ранее выданный заграничный паспорт, если он имеется; подтверждение оснований для оформления в течение трех рабочих дней; документ об уплате административного сбора.

Точный перечень документов зависит от обстоятельств заявителя. Перед обращением следует проверить требования выбранного подразделения и подготовить подтверждение срочной поездки, если человек претендует на трехдневное оформление.

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