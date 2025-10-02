Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Тринадцята зарплата — які правила розрахунку бонусу

Тринадцята зарплата — які правила розрахунку бонусу

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 14:30
Зарплати в Україні — хто отримає наприкінці року додаткову виплату
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні працівники компаній та підприємств можуть отримати додаткову виплату разом із заробітною платою наприкінці року. Так звана "тринадцята зарплата" накопичується упродовж робочого року і, як правило, виплачується до різдвяних свят.

Новини.LIVE розповідають, хто має право на додаткову виплату у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Що треба знати про 13 зарплату

З наближенням завершення робочого року роботодавці можуть надати деяким працівникам тринадцяту за рахунком виплату. Йдеться про додаткову суму коштів, яку можуть нарахувати офіційно зареєстрованим громадянам у компаніях та підприємствах разом із грудневою заробітною платою.

За словами юристів, по суті, вона становить ще одну зарплату за місяць, сума якої може накопичитися протягом робочого року.

"Тринадцята зарплата" не є законодавчою вимогою для роботодавців, а виключно особистою ініціативою. Тобто, така виплата офіційно не регулюється, однак практика нарахування додаткових коштів існує. Виплата вважається додатковим фінансовим стимулом для працівників та жестом вдячності від роботодавців за плідну працю.

Як розраховують розмір бонусу

Згідно зі світовою практикою, сума тринадцятої заробітної плати прив'язана до сукупної тривалості роботи працівників за рік. За кожен повний відпрацьований місяць, працівнику нараховується одна дванадцята частина від розміру його звичайного місячного окладу.

Зокрема, якщо в країні Європи працівник на підприємстві отримував 1200 євро за місяць і сумлінно відпрацював десять місяців. Тоді визначення суми "тринадцятої зарплати" буде наступним: 1200÷12×10=1000 євро.

Таким чином, наприкінці року працівник зможе отримати додатково меншу суму, ніж розмір стандартного доходу. У разі відпрацювання повного року, мають нарахувати "тринадцяту зарплатню" у повному розмірі.

Також бухгалтери мають враховувати періоди, коли працівник відбував законні:

  • медичні лікарняні;
  • відпустки;
  • відпустки у зв'язку з доглядом за дитиною;
  • лікарняні через нещасний випадок;
  • лікарняні, що викликані професійними хворобами.

Раніше ми писали, що, оскільки спроби підвищити мінімальну зарплату зазнали невдачі, розмір виплат до кінця 2025 року залишиться незмінним. Йдеться про суму у 8 тис. грн.  

Ще розповідали, скільки отримають працівники освітньої сфери у жовтні поточного року. На цей  місяць не передбачаються зміни в Єдиній тарифній сітці.   

зарплати виплати робота гроші працівники
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації