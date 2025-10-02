Зарплати в Україні — хто отримає наприкінці року додаткову виплату

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні працівники компаній та підприємств можуть отримати додаткову виплату разом із заробітною платою наприкінці року. Так звана "тринадцята зарплата" накопичується упродовж робочого року і, як правило, виплачується до різдвяних свят.

Що треба знати про 13 зарплату

З наближенням завершення робочого року роботодавці можуть надати деяким працівникам тринадцяту за рахунком виплату. Йдеться про додаткову суму коштів, яку можуть нарахувати офіційно зареєстрованим громадянам у компаніях та підприємствах разом із грудневою заробітною платою.

За словами юристів, по суті, вона становить ще одну зарплату за місяць, сума якої може накопичитися протягом робочого року.

"Тринадцята зарплата" не є законодавчою вимогою для роботодавців, а виключно особистою ініціативою. Тобто, така виплата офіційно не регулюється, однак практика нарахування додаткових коштів існує. Виплата вважається додатковим фінансовим стимулом для працівників та жестом вдячності від роботодавців за плідну працю.

Як розраховують розмір бонусу

Згідно зі світовою практикою, сума тринадцятої заробітної плати прив'язана до сукупної тривалості роботи працівників за рік. За кожен повний відпрацьований місяць, працівнику нараховується одна дванадцята частина від розміру його звичайного місячного окладу.

Зокрема, якщо в країні Європи працівник на підприємстві отримував 1200 євро за місяць і сумлінно відпрацював десять місяців. Тоді визначення суми "тринадцятої зарплати" буде наступним: 1200÷12×10=1000 євро.

Таким чином, наприкінці року працівник зможе отримати додатково меншу суму, ніж розмір стандартного доходу. У разі відпрацювання повного року, мають нарахувати "тринадцяту зарплатню" у повному розмірі.

Також бухгалтери мають враховувати періоди, коли працівник відбував законні:

медичні лікарняні;

відпустки;

відпустки у зв'язку з доглядом за дитиною;

лікарняні через нещасний випадок;

лікарняні, що викликані професійними хворобами.

