Заплати в Україні — кого почнуть перевіряти на рівень виплат з 1 жовтня

В Україні з 1 жовтня 2025 року почнуть діяти нові вимоги щодо мінімального рівня середньої заробітної плати. Зокрема, відповідні зміни торкнуться сфери роздрібної торгівлі спиртним та тютюновими виробами.

Про це розповіли у пресслужбі Державної податкової служби.

Вимоги щодо рівня середньої зарплати з 1 жовтня

Такі зміни передбачає закон №4536 від 16 липня 2025 року. Згідно з ним, має бути встановлений мінімальний розмір середньої щомісячної заробітної платні/загального місячного оподатковуваного доходу для суб’єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею:

алкоголем;

сигаретами;

рідинами для е-сигарет;

пальним.

З другого місяця осені середня щомісячна заробітна плата, нарахована суб’єктом господарювання чи загального місячного оподатковуваного доходу фізособи-підприємця, що не має найманих працівників, повинна бути не нижче рівня:

1,5 мінімальної зарплати. Водночас, необхідне дотримання таких умов для роздрібної торгівлі: розташування за межами населених пунктів — адмінцентрів областей і Києва на відстані від 50 км, площа торгового приміщення — до 500 кв. м. Двох мінімальних зарплат для решти суб’єктів господарювання, де точки продажу не відповідають вищевказаним вимогам.

У 2025 році рівень мінімальної заробітної плати в Україні становить 8 тис. грн.

Що загрожує за невиконання вимог щодо зарплат

Як зазначають у ДПС, у разі невиконання вимог — підприємцям загрожуватиме відкликання ліцензії. Встановлювати новий розмір середньої зарплати або суми загального місячного оподатковуваного доходу потрібно буде за період, починаючи з дня набрання законної сили відповідного документа.

Відкликати ліцензії органи контролю зможуть у разі виявлення за результатами моніторингу фактів, вказаних в актах перевірки, щодо невідповідності упродовж трьох повних календарних місяців поспіль дії відповідної ліцензії:

середньої зарплати розміру, вказаному у ч. 13 ст. 42 закону №3817;

сукупного місячного оподатковуваного доходу фізособи- підприємця, що не має найманих працівників, розміру, прописаному у ч. 14 ст. 42 закону №3817.

Раніше повідомлялося, скільки отримуватимуть медики прифронтових громад. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо підвищення оплати праці таким фахівцям.

Також розповідали, що у проєкт Держбюджету заклали 53 млрд грн на підвищення розміру зарплат вчителів. Нині у Міносвіти триває робота над моделлю розподілу відповідних коштів.