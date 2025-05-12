Зарплаты в Украине — кому из специалистов предлагают более 100 тыс. грн

Человек достает купюры из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Государственной службе занятости рассказали об уровне оплаты труда украинцев в ряде сфер с начала года. На самую высокую заработную плату могут рассчитывать работники в трех регионах.

Об этом говорится на портале Госслужбы занятости.

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Как отмечают в ведомстве, с начала года украинцам были доступны на публичном портале около 165 тысяч вакансий: из этого количества по состоянию на начало мая осталось актуальными 62 тысячи. Размер ежемесячной зарплаты стартовал в некоторых предложениях от 8 тысяч гривен и достигал 115 тысяч гривен.

По этим данным, среди профессий, на которых наибольший спрос, с зарплатой на уровне 50-60 тысяч гривен:

монтажеры;

водители автотранспортных средств;

специалисты в сфере психологии;

монтажники систем утепления зданий;

операторы станков с программным управлением;

кузнецы на молотах и прессах;

электросварщики ручной сварки;

машинисты автомобильных кранов;

проходчики (специалисты, занимающиеся прокладкой шахт и рудников для добычи недр).

Кто может рассчитывать на самую высокую зарплату

Как сообщают в Госслужбе, самую высокую оплату труда преимущественно предлагают в таких областях:

Киев;

Херсонская;

Львовская;

Киевская.

Наименьшие зарплаты фиксируют в таких регионах:

Ивано-Франковской;

Сумской;

Ровенской;

Черновицкой.

По данным портала, самая высокая зарплата за указанный период достигла 115 тыс. грн. Такой ежемесячный доход гарантируют во Львове за работу на должности эксперта в сфере права.

"Такая вакансия довольно непростая и предполагает, что претендент на нее, имеет ученую степень кандидата или доктора юридических наук", — сообщили в Госслужбе.

Кроме того, почти 111 тысяч гривен предлагали за работу менеджером представительства международной неправительственной организации на Львовщине, 110 тысяч гривен — специалисту по разработке и тестированию программного обеспечения в столице.

Напомним, в Верховной Раде депутаты зарегистрировали законопроект о поэтапном повышении минимальной зарплаты. Если документ поддержат, то изменения вступят в силу с 1 июля текущего года.

Ранее мы рассказывали, что гражданам пенсионного возраста разрешается работать на госслужбе. Известно, каков граничный возраст пребывания на таких должностях.

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