Обмін валюти в ПриватБанку — що треба знати про долари старого зразка

Американська валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У касах державної фінустанови "ПриватБанк" видають банкноти американської валюти старих зразків. Проте у банку запевняють, що купюри цілком придатні для використання та є повноцінним платіжним засобом.

Це випливає із повідомлень на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Проблеми з купівлею валюти у ПриватБанку

Як йдеться в одному з коментарів, клієнт ПриватБанку описав проблему з купівлею іноземної валюти. Попри попереднє замовлення американської валюти, у касі відділення фінустанови йому видали купюри багаторічної давнини.

Громадянин повідомив, що, купуючи у банку, клієнти розраховують на отримання нових доларів, адже банкноти старого зразка можна придбати в обмінних пунктах без витрати часу на попереднє замовлення.

"Коли замовляєш долари, то розраховуєш на нові долари, а не на старі (старі я й так, без будь-яких замовлень можу купити), чому ж мені пропонують тільки старі?", — йдеться у зверненні.

Чи не порушує банк вимоги НБУ

Представник ПриватБанку на повідомлення клієнта відповів, що доларові купюри старого зразка не є проблемою, адже банк здійснює видачу валюти виключно за нормами Національного Банку України (НБУ).

У касах банків видаються банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження, які цілком придатні для операцій видачі готівки. Купюри не мають жодних обмежень щодо року випуску та номіналу. Банкноти доларів США, випущені з 1996 по 2013 рік, перебувають в обігу в Україні, а їх виведення не заплановане найближчим часом.

"Також зазначимо, що у відділенні банку видаються купюри, які попередньо пройшли перевірку, відповідно, під час видачі пропонуються платіжні купюри", — додали у фінустанові.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у Fb

Раніше ми писали, що в ПриватБанку оприлюднили інформацію про те, як правильно заповнити реквізити та які додаткові документи потрібні для SWIFT-переказів. Також відомі тарифи за послугу надсилання коштів.

Також повідомляли, що майже до жовтня за перекази з карток Visa ПриватБанку клієнтам нараховуватимуть кешбек. Щомісяця очікується розіграш до 5 тис. грн.