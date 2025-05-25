ПриватБанк блокує картки клієнтам за кордоном — у чому проблема

Відділення ПриватБанку. Фото: УНІАН

У клієнтів державного ПриватБанку виникають проблеми з перевипуском карток. Йдеться про громадян, які перебувають за кордоном.

Про це під одним із дописів банку в соціальній мережі Facebook написала клієнтка фінустанови.

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Що сталося

За словами жінки, перебуваючи у США вона перевипустила картку Digital, а за кілька днів після цього втратила доступ до свого Приват24, оскільки "відсутні активні (чи відкриті) картки"

В онлайн-чаті їй запропонували актуалізувати дані, однак із цим теж виникли проблеми. При цьому поспілкуватися зі справжнім оператором вона теж не змогла.

"Коли пишеш вулицю, вона просто не проходить і все. Коли проходила авторизацію, не пройшла аудіоповідомлення. А чому не пройшла, в чому помилка?" — написала вона.

Згодом жінці запропонували записати відео, на якому вона реєструється в системі ПриватБанку та одночасно пройти авторизацію.

"Річ у тому, що я прописана на проспекті Людвига Свободи. Прийшла дочка, і ми вже разом заповнювали те поле, в якому потрібно вписати вулицю. Як я тільки не змінювала цю адресу. А вийшло так, що в банку вулиця внесена як просп Людвіга Свободи (після просп немає крапки). Хто б міг здогадатися? Найчастіше ж пишуть з крапкою", — зауважила українка.

Що ще варто знати

Клієнти ПриватБанка відтепер можуть купувати у мобільному застосунку фінустанови SIM-картки від операторів Kyivstar та lifecell. Активація цифрової SIM-картки відбувається через програмне забезпечення, тож людині не потрібно вставляти чи виймати справжню картку у смартфоні.

Нагадаємо також, що ПриваБанк надає кешбек за перекази з карткою Mastercard. В рамках акції клієнтам повернуть 500 грн.

Ще ми розповідали, що в Україні з 1 квітня зміняться ліміти на грошові перекази з картки на картку. Відомо, які правила встановив державний ПриватБанк.