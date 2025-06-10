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Главная Финансы Защита от мошенников — что нужно знать о финансовом номере

Защита от мошенников — что нужно знать о финансовом номере

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 07:01
В ПриватБанке дали советы, как уберечь от мошенников данные на смартфоне
Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" дали советы, как сохранить данные на смартфоне, а также финансовый номер с целью защиты средств клиентов. Благодаря им мошенники могут получить доступ к банковским аккаунтам граждан.

Об этом говорится в официальной информации банка.

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Защита финансового номера в ПриватБанке

Как отмечают в финучреждении, финансовый номер, который подвязан к банковским счетам, требует особой защиты. Для этого необходимо знать несколько правил:

  • использовать ПИН-код для защиты SIM-карты;
  • заменить пароль карты мобильного номера на собственный, который в случае потери или кражи телефона убережет номер;
  • предоставить мобильному оператору больше информации о себе. Для этого нужно обратиться в отделение оператора, чтобы добавить некоторые данные владельца, копию паспорта гражданина. Это позволит защитить карту в случае попыток ее перевыпуска.

В случае, если клиент потерял телефон, необходимо:

  • срочно позвонить в банк на номер 3700 (бесплатно с мобильного) и заблокировать карты и номер телефона;
  • связаться с мобильным оператором для того, чтобы заблокировать SIM-карту.

Как сообщить в банк о попытках мошенничества

В ПриватБанке сообщают, что клиенты должны самостоятельно сообщить банк о попытках мошенничества. Так, если звонили посторонние лица и пытались получить личные данные (CVV2-код, пароли, ПИН-код) или личные сведения уже стали известны третьим лицам, необходимо сообщить об этом финучреждению.

Для того, чтобы подать обращение в мобильном приложении "Приват24", нужно:

  • перейти в меню "Коммуникации";
  • нажать "Сообщить о мошенничестве";
  • выбрать из перечня случившуюся ситуацию;
  • указать номер телефона, с которого, вероятно, звонили мошенники;
  • нажать кнопку "Продолжить";
  • указать данные и выбрать карту, по которой были сообщены сведения;
  • добавить детали ситуации и нажать "Продолжить";
  • следовать рекомендациям на экране.

"Также подать обращение о мошенничестве вы можете по телефону 3700, в чате "Помощь Онлайн" или в отделении банка", — добавили в финучреждении.


Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк ввел круглосуточную поддержку клиентов. Те, кто находится в Украине, может звонить на единый короткий номер 3700.

Также мы писали, что в кассах ПриватБанка выдают старые банкноты американской валюты. В финучреждении заверили, что купюры вполне пригодны для операций.

ПриватБанк деньги банки мошенничество банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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