В ПриватБанке дали советы, как уберечь от мошенников данные на смартфоне

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" дали советы, как сохранить данные на смартфоне, а также финансовый номер с целью защиты средств клиентов. Благодаря им мошенники могут получить доступ к банковским аккаунтам граждан.

Об этом говорится в официальной информации банка.

Реклама

Читайте также:

Защита финансового номера в ПриватБанке

Как отмечают в финучреждении, финансовый номер, который подвязан к банковским счетам, требует особой защиты. Для этого необходимо знать несколько правил:

использовать ПИН-код для защиты SIM-карты;

заменить пароль карты мобильного номера на собственный, который в случае потери или кражи телефона убережет номер;

предоставить мобильному оператору больше информации о себе. Для этого нужно обратиться в отделение оператора, чтобы добавить некоторые данные владельца, копию паспорта гражданина. Это позволит защитить карту в случае попыток ее перевыпуска.

В случае, если клиент потерял телефон, необходимо:

срочно позвонить в банк на номер 3700 (бесплатно с мобильного) и заблокировать карты и номер телефона;

связаться с мобильным оператором для того, чтобы заблокировать SIM-карту.

Как сообщить в банк о попытках мошенничества

В ПриватБанке сообщают, что клиенты должны самостоятельно сообщить банк о попытках мошенничества. Так, если звонили посторонние лица и пытались получить личные данные (CVV2-код, пароли, ПИН-код) или личные сведения уже стали известны третьим лицам, необходимо сообщить об этом финучреждению.

Для того, чтобы подать обращение в мобильном приложении "Приват24", нужно:

перейти в меню "Коммуникации";

нажать "Сообщить о мошенничестве";

выбрать из перечня случившуюся ситуацию;

указать номер телефона, с которого, вероятно, звонили мошенники;

нажать кнопку "Продолжить";

указать данные и выбрать карту, по которой были сообщены сведения;

добавить детали ситуации и нажать "Продолжить";

следовать рекомендациям на экране.

"Также подать обращение о мошенничестве вы можете по телефону 3700, в чате "Помощь Онлайн" или в отделении банка", — добавили в финучреждении.



Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк ввел круглосуточную поддержку клиентов. Те, кто находится в Украине, может звонить на единый короткий номер 3700.

Также мы писали, что в кассах ПриватБанка выдают старые банкноты американской валюты. В финучреждении заверили, что купюры вполне пригодны для операций.