Помилки у платіжках за електроенергію — причини та як уникнути

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Енергетична компанія "Yasno" надала пояснення, як уникнути помилок під час передачі показників лічильників електроенергії. Рахунки за світло можуть змінитись, якщо не дотримуватися певних правил.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію компанії.

Загальні правила передачі даних з приладів обліку

Згідно з правилами, українці мають передавати дані з лічильників електроенергії у певний період часу. Уникнути плутанини, зайвих нарахувань та заборгованості можна, якщо дотримуватися чітких вимог постачальників у питанні вчасної та правильної передачі інформації з приладів обліку.

Клієнти мають збирати та передавати показники лічильників електроенергії в останні два дні кожного місяця і перші три дні нового. Загрожують зайві нарахування у разі надання даних раніше чи пізніше вказаного терміну.

Через відхилення від чітко визначеного періоду надання інформації з приладів обліку оператори системи розподілу (ОСР) розрахують споживання за середньодобовим показником, а передані невчасні дані просто не зарахують.

З якими лічильниками можливі проблеми

В енергетичній компанії зазначили, що проблеми можуть виникнути з двозонним лічильником, що дозволяє зменшити витрати на електроенергію до 50%. На відміну від простого, він фіксує не лише обсяг використаної енергії, а й період споживання. Завдяки йому власники таких лічильників можуть сплачувати лише половину вартості електроенергії, використаної з 23:00 до 7:00. Клієнти можуть сплутати денні та нічні показники при передачі.

Для цього абоненту необхідно бути більш пильним і лише по черзі записати дані за тарифами "день" і "ніч". Не потрібно ані додавати, ані віднімати, а також самостійно визначати середньодобовий тариф. Його повинен розрахувати постачальник електроенергії після подання показників за кожною із вищевказаних зон.

Для правильної передачі показників двотарифного електролічильника, необхідно записати цифри до коми та внести у відповідні графи у власному кабінеті. Тобто йдеться тільки про два числа з інтервалом у десять секунд:

тариф "день" — з 7:00 до 23:00;

тариф "ніч" — з 23:00 до 7:00.

Правила зняття показників. Джерело: Yasno

