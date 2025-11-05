Видео
Видео

Лишние начисления в платежках за электроэнергию — что надо знать

Лишние начисления в платежках за электроэнергию — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 08:50
обновлено: 09:17
Ошибки в платежках за электроэнергию — причины и как избежать
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

Энергетическая компания Yasno предоставила объяснения, как избежать ошибок при передаче показаний счетчиков электроэнергии. Счета за свет могут измениться, если не придерживаться определенных правил.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию компании.

Читайте также:

Общие правила передачи данных с приборов учета

Согласно правилам, украинцы должны передавать данные со счетчиков электроэнергии в определенный период времени. Избежать путаницы, лишних начислений и задолженности можно, если придерживаться четких требований поставщиков в вопросе своевременной и правильной передачи информации с приборов учета.

Клиенты должны собирать и передавать показания счетчиков электроэнергии в последние два дня каждого месяца и первые три дня нового. Грозят лишние начисления в случае предоставления данных раньше или позже указанного срока.

Из-за отклонения от четко определенного периода предоставления информации с приборов учета операторы системы распределения (ОСР) рассчитают потребление по среднесуточному показателю, а переданные несвоевременные данные просто не засчитают.

С какими счетчиками возможны проблемы

В энергетической компании отметили, что проблемы могут возникнуть с двухзонным счетчиком, который позволяет уменьшить расходы на электроэнергию до 50%. В отличие от простого, он фиксирует не только объем использованной энергии, но и период потребления. Благодаря ему владельцы таких счетчиков могут платить только половину стоимости электроэнергии, использованной с 23:00 до 7:00. Клиенты могут спутать дневные и ночные показания при передаче.

Для этого абоненту необходимо быть более бдительным и лишь поочередно записать данные по тарифам "день" и "ночь". Не нужно ни прибавлять, ни вычитать, а также самостоятельно определять среднесуточный тариф. Его должен рассчитать поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из вышеуказанных зон.

Для правильной передачи показаний двухтарифного электросчетчика, необходимо записать цифры до запятой и внести в соответствующие графы в собственном кабинете. То есть, речь идет только о двух числах с интервалом в десять секунд:

  • тариф "день" — с 7:00 до 23:00;
  • тариф "ночь" — с 23:00 до 7:00.
електрика
Правила снятия данных. Источник: Yasno

коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия деньги счетчики
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
