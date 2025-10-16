Відео
Україна
Головна Фінанси Розрахунок за електрику — хто може отримати 10% кешбеку

Розрахунок за електрику — хто може отримати 10% кешбеку

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 08:50
Розрахунок за електроенергію — хто і де може отримати бонуси восени 2025 року
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Восени для українських громадян електроенергія коштує 4,32 грн за 1 кВт-год, однак дехто може заощаджувати 10% від суми у вигляді бонусів на регулярній основі. Таку можливість надано клієнтам електропостачальника YASNO у трьох регіонах.

Про це йдеться на офіційній сторінці компанії.

Читайте також:

Хто і де може отримати бонуси за розрахунок за електроенергію

Завдяки програмі лояльності YASNOЛОВ клієнти YASNO можуть платити за світло вигідніше, дотримуючись певних умов. Програма діє для побутових клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Зокрема, за активацію відповідної програми передбачається надання 150 бонусів. Для подальшого отримання бонусів потрібно виконувати певні вимоги:

  1. Розраховуватися у повному обсязі за електроенергію щомісяця до 20 числа — за це можна отримати 10% від сплаченої суми бонусами.
  2. Відмовившись від отримання паперових рахунків — мати щомісяця додаткові 10 бонусів.

"Бонуси YASNOЛОВ — це умовні грошові одиниці, які обмінюються на знижки, або якусь вигоду у партнерів", — пояснюють у компанії.

Куди надходять бонуси зі сплати та як обміняти

Зібрані бонуси клієнти зможуть обміняти на промокоди від партнерів програми, яких налічується понад 60, та отримати знижку. 

електрика знижки
Варіанти для обміну бонусів. Джерело: YASNO

Передбачене автоматичне оновлення бонусів до 15 числа щомісяця за попередній місяць.

Термін дії накопичених бонусів становить два роки (730 днів) з дати нарахування. Після цього не використані бонуси анулюють.

Нарахування бонусів відбувається:

  • на обліковий запис (акаунт клієнта) у разі активації;
  • особовий рахунок, якщо не підв'язані до акаунту.

Раніше ми писали, що в Нафтогазі уточнили, за яких умов клієнти можуть отримати знижки у разі розрахунку за спожитий газ. Менше можуть платити ті, хто дотримається певних вимог. 

Також ми розповідали, хто з українців зможе менше платити за електроенергію восени. Окремим категоріям населення передбачені знижені тарифи за наявності багатозонних лічильників. 

комунальні послуги ЖКГ електроенергія гроші Електрика
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
