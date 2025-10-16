Розрахунок за електроенергію — хто і де може отримати бонуси восени 2025 року

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Восени для українських громадян електроенергія коштує 4,32 грн за 1 кВт-год, однак дехто може заощаджувати 10% від суми у вигляді бонусів на регулярній основі. Таку можливість надано клієнтам електропостачальника YASNO у трьох регіонах.

Про це йдеться на офіційній сторінці компанії.

Хто і де може отримати бонуси за розрахунок за електроенергію

Завдяки програмі лояльності YASNOЛОВ клієнти YASNO можуть платити за світло вигідніше, дотримуючись певних умов. Програма діє для побутових клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Зокрема, за активацію відповідної програми передбачається надання 150 бонусів. Для подальшого отримання бонусів потрібно виконувати певні вимоги:

Розраховуватися у повному обсязі за електроенергію щомісяця до 20 числа — за це можна отримати 10% від сплаченої суми бонусами. Відмовившись від отримання паперових рахунків — мати щомісяця додаткові 10 бонусів.

"Бонуси YASNOЛОВ — це умовні грошові одиниці, які обмінюються на знижки, або якусь вигоду у партнерів", — пояснюють у компанії.

Куди надходять бонуси зі сплати та як обміняти

Зібрані бонуси клієнти зможуть обміняти на промокоди від партнерів програми, яких налічується понад 60, та отримати знижку.

Варіанти для обміну бонусів. Джерело: YASNO

Передбачене автоматичне оновлення бонусів до 15 числа щомісяця за попередній місяць.

Термін дії накопичених бонусів становить два роки (730 днів) з дати нарахування. Після цього не використані бонуси анулюють.

Нарахування бонусів відбувається:

на обліковий запис (акаунт клієнта) у разі активації;

особовий рахунок, якщо не підв'язані до акаунту.

