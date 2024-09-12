Біженці в Чехії — українцям загрожує втрата виплат через посилення контролю

Українські біженці. Фото: Leonhard Foeger

У вересні 2024 року влада Чехії суттєво посилила контроль за біженцями з України з тимчасовим захистом. Заходи покликані запобігти зловживанням із соціальною допомогою.

Про це повідомляє видання Visitukraine.today.

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Зміни в допомозі українцям у Чехії

Як зазначається, нові правила тимчасового захисту дозволять українцям їздити в Україну, проте на фінансову допомогу більше не зможуть претендувати такі особи. Гроші надаватимуть тим, хто перебуває на території Чехії і не виїздить.

За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, якщо українці регулярно виїжджають до рідних, вони назавжди втратять право на підтримку. Влада перевірятиме фактичне місце перебування біженців, щоб уникнути ситуацій, коли особа отримує допомогу, але більшу частину часу живе в Україні.

Якщо перевірка засвідчить, що особи нема за вказаною адресою, то її тимчасовий захист анулюють, що автоматично означатиме втрату права на соцвиплати. Ракушан вважає, що такі заходи дозволять більш ефективно запобігати зловживанням.

"З огляду на велику кількість біженців у Чехії (приблизно 370 000 осіб) забезпечити постійний контроль за кожним з них неможливо. Проте перевірки проводяться не лише для українців, а й для інших іноземців, які отримали тимчасовий притулок у країні", — пише видання.

Скасування права на житло

Також змінили правила з 1 вересня 2024 року, що стосуються права на державне гуманітарне житло. Восени його надають тільки на термін до 90 днів. Відповідні зміни не торкнулися громадян, які належать до категорії вразливих.

Проживання громадян із тимчасовим захистом підтримують у такі способи:

шляхом надання матеріальної допомоги;

завдяки збільшенню суми виплат на житло для вразливих категорій осіб: в зареєстрованому житлі — 6 тис. крон (243 євро) на одну людину, та 4,8 тис. крон (194 євро) в незареєстрованому житлі;

шляхом надання надзвичайної невідкладної допомоги внаслідок надзвичайної події, як втрата чи загроза втрати житла, у розмірі до 20 прожиткових мінімумів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд Угорщини видав указ про скасування фінансованого державою притулку для біженців із західної України, залишаючи багатьох без даху над головою. Це пряме порушення законодавства ЄС.

Також ми писали, що в Естонії частині українських біженців більше не надаватимуть одноразову допомогу на оренду житла. Відповідні зміни ухвалила влада країни.