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Угроза потери выплат — Чехия усилила контроль за украинцами

12 сентября 2024 14:33
Ксения Симонова - Редактор
Беженцы в Чехии — украинцам грозит потеря выплат из-за усиления контроля
Украинские беженцы. Фото: Leonhard Foeger
Ксения Симонова - Редактор

В сентябре 2024 года власти Чехии существенно усилили контроль за беженцами из Украины с временной защитой. Меры призваны предотвратить злоупотребления с социальной помощью.

Об этом сообщает издание Visitukraine.today.

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Изменения в помощи украинцам в Чехии

Новые правила временной защиты позволят украинцам ездить в Украину, однако на финансовую помощь больше не смогут претендовать такие лица. Деньги будут предоставлять тем, кто находится на территории Чехии и не выезжает.

По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, если украинцы регулярно выезжают к родным, они навсегда лишатся права на поддержку. Власти будут проверять фактическое местонахождение беженцев во избежание ситуаций, когда человек получает помощь, но большую часть времени живет в Украине.

Если проверка засвидетельствует, что лица нет по указанному адресу, то его временная защита аннулируется, что автоматически означает потерю права на соцвыплаты. Ракушан считает, что такие меры позволят более эффективно предотвращать злоупотребления.

"Учитывая большое количество беженцев в Чехии (около 370 000 человек) обеспечить постоянный контроль за каждым из них невозможно. Однако проверки проводятся не только для украинцев, но и для других иностранцев, получивших временное убежище в стране", — пишет издание.

Отмена права на жилье

Также изменили правила с 1 сентября 2024 года, касающиеся права на государственное гуманитарное жилье. Осенью его дают только на срок до 90 дней. Соответствующие изменения не коснулись граждан, относящихся к категории уязвимых.

Проживание граждан с временной защитой поддерживают следующими способами:

  • путем предоставления материальной помощи;
  • благодаря увеличению суммы выплат на жилье для уязвимых категорий лиц: в зарегистрированном жилье — 6 тыс. крон (243 евро) на одного человека и 4,8 тыс. крон (194 евро) в незарегистрированном жилье;
  • путем оказания чрезвычайной неотложной помощи в результате чрезвычайного происшествия, как потеря или угроза потери жилья, в размере до 20 прожиточных минимумов.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Венгрии издало указ об отмене финансируемого государством убежища для беженцев из западной Украины, оставляя многих без крова. Это прямое нарушение законодательства ЕС.

Также мы писали, что в Эстонии части украинских беженцев больше не будут оказывать единовременную помощь на аренду жилья. Соответствующие изменения приняли власти страны.

выплаты Чехия деньги беженцы жилье

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