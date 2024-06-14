Послуги ЖКГ — коли споживача можуть позбавити газу

Газова плита. Фото: Freepik

Українські побутові споживачі природного газу можуть втратити доступ до послуги. Газовики відключають доступ на певний час у разі виявлення порушень.

Про це розповіли представники ОСББ, пише видання Oboz.ua.

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Перевірки, після яких відрізають газ

Як зазначили в ОСББ, представники газової сфери перевіряють технічний стан:

газового обладнання у будинках;

систем вентиляції у квартирах.

У разі виявлення порушення, що неможливо усунути негайно, можуть відключити газ.

"Прийшла бригада від "Газорозподільних мереж України". Перевірили кожну квартиру. У моєму під'їзді дві відключили: в одній не було окремої спальні, а була студія. В одній кімнаті газ і там же спали. А це порушення. А в інших була витяжка виведена у вентиляційний канал, а він має бути вільним", — цитує видання експерта.

Як не втратити доступ до послуги

Згідно з правилами, постачання газу можуть припинити до усунення порушення у такому разі:

замурованих очисних кишень, призначених для очищення каналів;

підключення димового каналу або патрубка газового обладнання до вентиляційного каналу;

суміщення димових каналів різних поверхів;

тріщин, пошкоджень, засмічень у каналах;

відсутності перегородок між каналами;

квартиру перетворено на студію, у результаті чого в приміщенні з газом розташоване спальне місце.

Серед інших причин відключення газопостачання:

самовільне підключення газових приладів і приладів до системи газопостачання;

відсутність технічного обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4 цієї глави;

невідповідність системи газопостачання будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

Якщо одразу не вдається ізолювати джерело, то відключать газ для всього стояка. Проте у разі виявлення проблеми в конкретній квартирі, газ перекриють лише в ній.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні 2024 року українцям нарахують платежі за споживання газу на рівні попереднього місяця. Про це свідчать оновлені ціни на блакитне паливо, які оприлюднили українські газопостачальники.

Також ми писали, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз" підготували рахунки за спожите паливо у травні 2024 року та звернулися до клієнтів із важливою заявою. Споживачам доступні знижки, а оплата ресурсу стала простішою та оперативнішою.