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Загроза відключення газу — як українцям не втратити доступу до послуги

14 червня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Послуги ЖКГ — коли споживача можуть позбавити газу
Газова плита. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські побутові споживачі природного газу можуть втратити доступ до послуги. Газовики відключають доступ на певний час у разі виявлення порушень.

Про це розповіли представники ОСББ, пише видання Oboz.ua.

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Перевірки, після яких відрізають газ

Як зазначили в ОСББ, представники газової сфери перевіряють технічний стан:

  • газового обладнання у будинках;
  • систем вентиляції у квартирах.

У разі виявлення порушення, що неможливо усунути негайно, можуть відключити газ.

"Прийшла бригада від "Газорозподільних мереж України". Перевірили кожну квартиру. У моєму під'їзді дві відключили: в одній не було окремої спальні, а була студія. В одній кімнаті газ і там же спали. А це порушення. А в інших була витяжка виведена у вентиляційний канал, а він має бути вільним", — цитує видання експерта.

Як не втратити доступ до послуги

Згідно з правилами, постачання газу можуть припинити до усунення порушення у такому разі:

  • замурованих очисних кишень, призначених для очищення каналів;
  • підключення димового каналу або патрубка газового обладнання до вентиляційного каналу;
  • суміщення димових каналів різних поверхів;
  • тріщин, пошкоджень, засмічень у каналах;
  • відсутності перегородок між каналами;
  • квартиру перетворено на студію, у результаті чого в приміщенні з газом розташоване спальне місце.

Серед інших причин відключення газопостачання:

  • самовільне підключення газових приладів і приладів до системи газопостачання;
  • відсутність технічного обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4 цієї глави;
  • невідповідність системи газопостачання будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

Якщо одразу не вдається ізолювати джерело, то відключать газ для всього стояка. Проте у разі виявлення проблеми в конкретній квартирі, газ перекриють лише в ній.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні 2024 року українцям нарахують платежі за споживання газу на рівні попереднього місяця. Про це свідчать оновлені ціни на блакитне паливо, які оприлюднили українські газопостачальники.

Також ми писали, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз" підготували рахунки за спожите паливо у травні 2024 року та звернулися до клієнтів із важливою заявою. Споживачам доступні знижки, а оплата ресурсу стала простішою та оперативнішою.

облгази
комунальні послуги
газ
ЖКГ
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