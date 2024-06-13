Нафтогаз оновив рахунки — як правильно та вигідно здійснити оплату

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" підготували рахунки за спожитий природний газ у травні 2024 року та звернулися до клієнтів із важливою заявою. Споживачам доступні знижки, а оплата ресурсу стала простішою та оперативнішою.

Про це йдеться у матеріалах пресслужби ГК "Нафтогаз України".

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У пресцентрі зауважили, що клієнти мають вчасно розраховуватися за блакитне паливо. Це дозволить не переплачувати за енергоресурс.

Так, компанія спрямувала споживачам рахунки за газ, сформовані у травні. Їх вже можна оплатити в онлайн-режимі. Паперові рахунки Укрпошта доставить після 20 червня, а оплату необхідно зробити до 25 числа. Якщо вимогу проігнорувати — нарахують пеню за кожний день прострочення.

Зміни в розрахунку за газ

Як пояснили у пресслужбі, споживачам стане простіше оплачувати рахунки за блакитне паливо, адже компанія надала можливість розрахунку без номера особового рахунку. Для цього потрібно на сайті компанії ввести лише свою адресу та здійснити оплату буквально в один клік.

Оплатити рахунок можна за допомогою таких онлайн-способів:

портал "Нафтогазу" через особистий кабінет або без реєстрації за номером особового рахунку чи адресою;

чат-боти GASUA у Viber, Telegram.

Вигідні знижки на газ

За бажанням — клієнти можуть отримати невелику знижку під час розрахунку за природний газ. На 1% менше від суми в платіжці можна витрачати, якщо робити оплату до 15 числа. Такий дисконт діє щомісяця. Його застосують автоматично з наступного розрахункового місяця.

Ключова умова приємного бонусу — розрахунок за послугу необхідно робити виключно дистанційно.

Така знижка стимулює до дотримання чіткого графіка оплати, що важливо як для споживача, так і для компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року вартість газу для клієнтів Нафтогазу залишатиметься на колишньому рівні. Тарифи у решти постачальників будуть в діапазоні від 7,7 до 9,90 грн за куб. м.

Також експерти стверджують, що тарифи на газ влада не переглядатиме щонайменше до кінця опалювального сезону 2024-2025 років. Вважають, що ціна на блакитне паливо є завищеною.