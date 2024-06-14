Услуги ЖКХ – когда потребителя могут лишить газа

Газовая плита. Фото: Freepik

Украинские бытовые потребители природного газа могут лишиться доступа к услуге. Газовики отключают доступ на время при обнаружении нарушений.

Об этом рассказали представители ОСМД, пишет издание Oboz.ua.

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Как отметили в ОСМД, представители газовой сферы проверяют техническое состояние:

газового оборудования в домах;

систем вентиляции в квартирах.

В случае обнаружения нарушения, которое невозможно устранить немедленно, могут отключить газ.

"Пришла бригада от "Газораспределительных сетей Украины". Проверили каждую квартиру. В моем подъезде две отключили: в одной не было отдельной спальни, а была студия. В одной комнате газ и там же спали. А это нарушение. А в других была вытяжка выведена в вентиляционный канал, а он должен быть свободным", — цитирует издание эксперта.

Как не потерять доступ к услуге

Согласно правилам, поставки газа могут прекратить до устранения нарушения в следующем случае:

замурованных очистных карманов, предназначенных для очистки каналов;

подключения дымового канала или патрубка газового оборудования к вентиляционному каналу;

совмещения дымовых каналов разных этажей;

трещин, повреждений, засоров в каналах;

отсутствия перегородок между каналами;

квартира превращена в студию, в результате чего в помещении с газом расположено спальное место.

Среди других причин отсоединения газоснабжения:

самопроизвольное подключение газовых приборов и приборов к системе газоснабжения;

отсутствие технического обслуживания согласно требованиям пункта 5.4 главы;

несоответствие системы газоснабжения здания проектной и исполнительно-технической документации.

Если сразу не удается изолировать источник, отключат газ для всего стояка. Однако в случае выявления проблемы в конкретной квартире, газ перекроют только в ней.

Что еще стоит знать

Напомним, в июне 2024 года украинцам начислят платежи за потребление газа на уровне предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют обновленные цены на голубое топливо, обнародованные украинскими газопоставщиками.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз" подготовили счета за потребленное топливо в мае 2024 года и обратились к клиентам с важным заявлением. Потребителям доступны скидки, а оплата ресурса стала более простой и оперативной.