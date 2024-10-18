Штраф до 1 млн євро — в одній з країн Європи ввели нову заборону

Люди на площі перед Міланським собором. Фото: blog.i.ua

В одній з європейських країн заборонили сурогатний туризм. За таке порушення загрожуватимуть мільйонні штрафи та ув'язнення.

Про це пише Reuters.

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Як зазначає агенція, сенат Італії підтримав заборону парам на виїзд за кордон для народження дитини через сурогатне материнство. Закон, який є частиною соціально-консервативної програми прем'єрки Італії та лідерки партії "Брати Італії" Джорджії Мелоні, підтримали 84 голосами "за" та 58 — "проти".

Закон поширює заборону на сурогатне материнство, яка вже діє в Італії з 2004-го, на тих, хто виїжджає до інших країн, таких як Сполучені Штати чи Канада, де це законно. Документ встановлює терміни ув’язнення до двох років і штрафи до 1 млн євро.

Критики вважають, що закон спрямований проти ЛГБТ-пар. Їм заборонене усиновлення чи використовування ЕКО (штучне запліднення).

В країні відбувались протести перед голосуванням. Мітингувальники заявили, що закон ускладнить можливість стати батьками на тлі зниження народжуваності.

"Якщо у когось народжується дитина, йому слід дати медаль. Тут замість цього вас відправляють у в’язницю… якщо у вас немає дітей традиційним способом. Це жахливий закон. Такого немає в жодній країні світу", — повідомили ЛГБТ-активісти.

Сенаторка від "Братів Італії" Лавінія Меннуні заявила, що материнство є абсолютно унікальним, воно — основа цивілізації. Феномен сурогатного материнства потрібно викорінити.

Прем'єрка Італії Мелоні раніше виступала проти сурогатного материнства за участю ЛГБТ-пар, сама вона християнка і пропагує такі ж цінності.

Що ще варто знати

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