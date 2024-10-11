Українці в Європі — біженцям в Ірландії планують скоротити допомогу

Українські біженці. Фото: Alamy

Ірландський уряд має намір запровадити значні зміни до політики підтримки громадян України. Ці зміни, як стверджується, спрямовані на оптимізацію витрат і стимулювання біженців до покращення свого фінансового становища через активне працевлаштування.

Про це повідомляє The Irish Times.

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Які зміни чекають українців

Існує ймовірність, що з березня 2025 року громадянам України в Ірландії перестануть надавати безплатне житло. Станом на середину 2024 року в державних помешканнях проживало понад 35 000 осіб, хоча ця цифра значно зменшилася в порівнянні з минулим роком, коли там було майже 60 000 мешканців.

За інформацією, отриманою від урядових джерел, рішення щодо змін у політиці допомоги біженцям з України наразі перебуває на стадії розробки і може зазнати змін до моменту затвердження. Стратегія Ірландії, спрямована на оптимізацію витрат на підтримку біженців, передбачає не лише скасування певних пільг, але й зменшення фінансових виплат.

Влада країни розглядає такі заходи для регулювання ситуації:

Введення правила "максимального строку перебування" в державному житлі для осіб, які проживають там тривалий час.

Обмеження фінансування проживання для осіб із доходами, що перевищують визначений поріг.

Можливе позбавлення права на повторне поселення у безплатних готелях чи гуртожитках для українців, які повернулися до Ірландії після виїзду за кордон.

Ці ініціативи ще не обговорювалися в Кабінеті міністрів, оскільки наразі триває процес розробки ідей та прогнозування потенційних наслідків запровадження нововведень. Однак, враховуючи загальноєвропейську тенденцію до зменшення соціальної та фінансової підтримки біженців, є ймовірність, що зміни все ж можуть бути реалізовані.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Польщі змінилися правила надання соціальних виплат для українських біженців. Йдеться про нарахування на дітей від 12 до 35 місяців життя.

Ми також писали, що українці, які вирішили знайти порятунок від війни у Канаді, можуть зіткнутися з труднощами під час отримання статусу біженця. Водночас співвітчизники можуть розраховувати на допомогу в цій країні.