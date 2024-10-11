Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Допомогу українським біженцям в Європі хочуть скоротити — деталі arrow

Допомогу українським біженцям в Європі хочуть скоротити — деталі

11 жовтня 2024 13:32
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Українці в Європі — біженцям в Ірландії планують скоротити допомогу
Українські біженці. Фото: Alamy
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ірландський уряд має намір запровадити значні зміни до політики підтримки громадян України. Ці зміни, як стверджується, спрямовані на оптимізацію витрат і стимулювання біженців до покращення свого фінансового становища через активне працевлаштування.

Про це повідомляє The Irish Times.

Читайте також:

Які зміни чекають українців

Існує ймовірність, що з березня 2025 року громадянам України в Ірландії перестануть надавати безплатне житло. Станом на середину 2024 року в державних помешканнях проживало понад 35 000 осіб, хоча ця цифра значно зменшилася в порівнянні з минулим роком, коли там було майже 60 000 мешканців.

За інформацією, отриманою від урядових джерел, рішення щодо змін у політиці допомоги біженцям з України наразі перебуває на стадії розробки і може зазнати змін до моменту затвердження. Стратегія Ірландії, спрямована на оптимізацію витрат на підтримку біженців, передбачає не лише скасування певних пільг, але й зменшення фінансових виплат.

Влада країни розглядає такі заходи для регулювання ситуації:

  • Введення правила "максимального строку перебування" в державному житлі для осіб, які проживають там тривалий час.
  • Обмеження фінансування проживання для осіб із доходами, що перевищують визначений поріг.
  • Можливе позбавлення права на повторне поселення у безплатних готелях чи гуртожитках для українців, які повернулися до Ірландії після виїзду за кордон.

Ці ініціативи ще не обговорювалися в Кабінеті міністрів, оскільки наразі триває процес розробки ідей та прогнозування потенційних наслідків запровадження нововведень. Однак, враховуючи загальноєвропейську тенденцію до зменшення соціальної та фінансової підтримки біженців, є ймовірність, що зміни все ж можуть бути реалізовані.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Польщі змінилися правила надання соціальних виплат для українських біженців. Йдеться про нарахування на дітей від 12 до 35 місяців життя.

Ми також писали, що українці, які вирішили знайти порятунок від війни у Канаді, можуть зіткнутися з труднощами під час отримання статусу біженця. Водночас співвітчизники можуть розраховувати на допомогу в цій країні.

фінансова допомога Ірландія біженці житло соцвиплати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:32 Mercedes влетів у літню терасу кафе — у Києві сталася резонансна ДТП

15:25 Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

14:32 Житель Бахмута допомагав РФ захопити місто — як його покарають

14:31 В Одесі лікарка підробляла документи заради більшої зарплати — подробиці

15:32 Mercedes влетів у літню терасу кафе — у Києві сталася резонансна ДТП

15:25 Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

14:32 Житель Бахмута допомагав РФ захопити місто — як його покарають

14:31 В Одесі лікарка підробляла документи заради більшої зарплати — подробиці

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Text

13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Text

12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Text

12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll