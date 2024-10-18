Штраф до 1 млн евро — в одной из стран Европы ввели новый запрет

Люди на площади перед Миланским собором. Фото: blog.i.ua

В одной из европейских стран запретили суррогатный туризм. За такое нарушение будут грозить миллионные штрафы и тюрьма.

Об этом пишет Reuters.

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Как отмечает агентство, сенат Италии поддержал запрет парам на выезд за границу для рождения ребенка из-за суррогатного материнства. Закон, который является частью социально-консервативной программы премьера Италии и лидера партии "Братья Италии" Джорджии Мелони, поддержали 84 голоса "за" и 58 — "против".

Закон распространяет запрет на суррогатное материнство, который уже действует в Италии с 2004-го, на тех, кто выезжает в другие страны, такие как Соединенные Штаты или Канада, где это законно. Документ устанавливает сроки заключения до двух лет и штрафы до 1 млн евро.

Критики считают, что закон направлен против ЛГБТ-пар. Им запрещено усыновление или использование ЭКО (искусственное оплодотворение).

В стране происходили протесты перед голосованием. Митингующие заявили, что закон усложнит возможность стать родителями на фоне снижения рождаемости.

"Если у кого-то рождается ребенок, ему следует дать медаль. Здесь вместо этого вас отправляют в тюрьму… если у вас нет детей традиционным способом. Это ужасный закон. Такого нет ни в одной стране мира", — сообщили ЛГБТ-активисты.

Сенатор от "Братьев Италии" Лавиния Меннуни заявила, что материнство абсолютно уникально, оно — основа цивилизации. Феномен суррогатного материнства следует искоренить.

Премьер Италии Мелони ранее выступала против суррогатного материнства с участием ЛГБТ-пар, сама она христианка и пропагандирует такие же ценности.

Что еще стоит знать

Напомним, Германия оказывает наибольшую поддержку украинским беженцам из других стран, поэтому там сосредоточено наибольшее их количество. Известно, что в 2024 году действуют правила оказания помощи и размеры выплат.

Также мы писали, что ирландское правительство намерено ввести существенные изменения в политику поддержки граждан Украины. Эти изменения, как утверждается, направлены на оптимизацию расходов и стимулирование беженцев к улучшению своего финансового положения через активное трудоустройство.