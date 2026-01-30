Відео
Головна Фінанси Тарифи на газ — постачальники оприлюднили ціни на лютий

Тарифи на газ — постачальники оприлюднили ціни на лютий

Дата публікації: 30 січня 2026 08:50
Ціни на газ від постачальників на лютий — як змінилися тарифи
Людина тримає телефон та платіжку. Фото: Новини.LIVE

Українські постачальники природного газу оприлюднили вартість ресурсу на лютий 2026 року. Річні тарифи залишились незмінними, а місячні проти січня зросли на більш ніж 2 грн.

Про це повідомляє профільне видання "Газправда".

Які ціни пропонують постачальники газу на лютий 

На ринку у лютому 2026 року залишиться вісім газопостачальних компаній, з яких половина пропонує тільки річні тарифи, а решта — як річні, так і місячні. Зокрема, діапазон річної вартості: від 7,96 до 9,99 грн за куб. м., місячної: від 8,46 до 28 за куб. м.

Базовими тарифами для побутових споживачів є річні пропозиції. Зокрема 98% домогосподарств (понад 12 млн) є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Її річний тариф становить незмінні під час війни 7,96 грн за куб. Ціни на блакитне паливо закріплені на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року. Владою запроваджено мораторій на підвищення цін на газ упродовж воєнного стану та ще пів року після завершення/скасування.

Водночас, місячні тарифи деяких постачальників зросли проти січня на більш ніж 2 грн.

тарифи на газ
Тариф на газ. Джерело: Газправда

У лютому діятиме підвищений тариф на послуги з доставки газу для непобутових споживачів:

  1. До 31 березня 2026 року (включно) тариф становитиме 1,69 грн за 1 м3/міс. (без ПДВ);
  2. З 1 квітня 2026-го тариф дорівнюватиме 1,99 грн за 1 м3/міс. (без ПДВ).

Кому доведеться заплатити більше за газ у лютому

У лютому поточного року деякі громадяни отримають "третю платіжку" за послугу здійснення технічного обслуговування мереж, тому повинні будуть заплатити більше за блакитне паливо.

Рахунки за такий сервіс надішлють тим жителям багатоповерхівок, де газовики здійснили перевірку у січні поточного року. Такі платіжки мають надходити раз на три чи п’ять років, залежно від часу експлуатації будинків та мереж:

  • якщо термін перевищує 25 років — раз на три роки;
  • якщо термін становить менш ніж 25 років — один раз на п’ять років.

Ціна є сумарною вартістю за роботи, виконані у будинку, розділені на кількість жителів у ньому, окрім тих, які не користуються газом. Мінімально тариф становить близько 100 грн, а максимально — більш ніж 1 тис. грн.  

Раніше ми писали, що у лютому тариф на воду в Україні залишиться на колишньому рівні. Раніше Кабмін закликав Нацкомісію відмовитися від запланованого перегляду вартості. 

Також повідомляли, скільки коштуватиме 1 кіловат електричної енергії для українців у лютому. Зокрема, відомо, хто зможе заплатити меншу вартість.  

ціни на газ комунальні послуги ЖКГ газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
