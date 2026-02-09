Нафтогаз дав пояснення та рекомендації щодо змін в якості природного газу — подробиці

Жінка тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, чому чайник на плиті може грітися довше, а саме полум'я стало жовтим або червонуватим, а не блакитним. На такі проблеми з якістю природного газу скаржаться деякі клієнти.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook, інформують Новини.LIVE.

Зміни в якості природного газу

Як йдеться в деяких коментарях, клієнти Нафтогазу розповіли про зниження якості поданого блакитного палива. За одних і тих же умов обсяги та тривалість використання газу стали значніші. У зв'язку з цим у січні було використано більше кубометрів газу, аніж у грудні.

Дехто припускає різні варіанти відповідних: від збавлення тиску до домішок.

"Наприклад, в будинку ніхто не проживає, опалення газ. котла стоїть на 1-ці. і от що відбувається: в грудні нагоріло 135 кубів, а в січні на тій же 1-ці чомусь 240 куб. В будинку, повторюсь, ніхто не проживає і, окрім котла, там нічого більше на газу не працювало. От з цього й висновок: повітря гонять вмісті з газом, щоб людям більше накручувало кубів. Чомусь в тому році такого не було", — пише один з клієнтів.

Інші користувачі також помітили відповідну тенденцію більшого обсягу використання газу.

"Раніше чайник закипав за 7 хвилин, а тепер за 15, повітря так лічильник крутить... Дуже часто газ червоного кольору. А повітря запускають, бо навіть тухне газ в конфорках", — йдеться в інших коментарях.

Що кажуть у Нафтогазі

У компанії зазначили, що проблемою щодо якості газу чи тиску в трубі мають займатися облгази.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" виконує виключно функції постачальника природного газу. Питання щодо якості газу належать до компетенції місцевого Оператора газорозподільної мережі (ГРМ). Тому зверніться, будь ласка, до вашого місцевого Оператора ГРМ для отримання необхідної інформації", — йдеться у повідомленні.

Також там зауважили, що жовтий чи помаранчевий колір — не означає, що газ неякісний. Найчастішими причинами є такі:

Забруднення пальників — залишки їжі та жиру змінюють колір вогню; Занадто великий посуд — полум’я не цілком охоплює дно; Несправна плита — порушується подача палива; Погана вентиляція — через що бракує кисню для горіння; Невідповідні налаштування — газ і повітря змішуються неправильно.

Якщо проблема щодо якості газу чи тиску в трубі залишається, у компанії радять звернутися до фахівців газової служби. Клієнти можуть написати відповідну заяву до свого обл- чи міськгазу. Газовики зобов’язані відреагувати (залежно від адреси проживання заявника) та направити свого представника в узгоджений зі споживачем час.

Якщо ж перевірка підтвердить невідповідність стандартам, облгаз має перерахувати обсяги й виплатити клієнтові компенсацію.

