Пенсії 2026 — як зміняться вимоги для права виходу на заслужений відпочинок у 60 років

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні посиляться вимоги для громадян у праві виходу на "заслужений відпочинок". З січня 2026 року мінімальні вимоги до кількості страхового стажу для оформлення пенсії за віком у 60 років підвищаться ще на один рік.

Про те, які саме діятимуть правила для виходу на пенсію, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нові вимоги для права на пенсію з січня 2026 року

Згідно з правилами, громадяни, яким виповниться 60 років у січні 2026 року, матимуть право оформити пенсію за наявності 33 років страхового стажу. У разі його нестачі — доведеться чекати 63 або 65 років.

Посилення вимог до стажу закріплене на законодавчому рівні і триває з 2017 року. На той час для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно було мати 25 років стажу. До 2025-го щороку показник зростав на 12 місяців, з метою досягнення рівня у 35 років у 2028 році.

Також зміняться умови оформлення пенсії у 63 роки. Так, якщо у 2017-му для виходу вимагали 15 років стажу, то у 2028 році необхідно буде мати щонайменше 25 років. Щодо мінімального стажу для оформлення пенсії у 65 років, то вимоги для такої категорії залишаться незмінними — 15 років.

Згідно з оновленими умовами, у 2026 році громадяни повинні будуть мати таку кількість страхового стажу:

У разі виходу на пенсію у 60 років — необхідна наявність 33 років стажу; Для виходу у 63 роки — потрібно мати 23 роки стажу; У разі виходу у 65 років — 15 років страхового стажу.

Труднощі українців з оформленням пенсії

Як інформували фахівці Пенсійного фонду, у 2024 році в Україні було надано право на оформлення пенсії для 210,5 тис. громадян. Повідомлялося, що 42 тис. українців не змогли вийти на пенсію вчасно саме через нестачу необхідної кількості стажу. За даними ПФУ, вимоги не змогли виконати близько 20% громадян пенсійного віку.

За інформацією фонду, середній страховий стаж становить близько 33 років і 9 місяців. Це говорить про те, що цього буде достатньо для оформлення пенсії у 2026 році, проте уже з 2027-го, коли вимоги зростуть до 34 років, частина громадян не матимуть права на призначення пенсії у 60 років.

У ПФУ зауважували, що з 2028-го, коли вимога до страхового стажу підвищиться до 35 років, тільки близько половини громадян зможуть оформити пенсію у 60 років. Тому будуть змушені продовжити свою трудову діяльність ще кілька років — до 63 або 65 років.

Держава завдяки пенсійній реформі заощаджує ресурси, однак на тлі посилення вимог скорочується загальна кількість пенсіонерів в Україні. За даними ПФУ, якщо у 2017 році було 12 млн осіб, то у 2025-му — близько 10,2 млн громадян. Частково на негативну динаміку вплинула війна, окупація частини територій та зростання смертності.

Раніше ми повідомляли, які передбачаються доплати для громадяни похилого віку з січня 2026 року. Зокрема, ті, кому виповниться 70 років, матимуть право на вікові надбавки до пенсії.

Ще ми писали, що пенсіонери мають підтвердити свою особу до кінця року. У ПФУ пояснили, як пройти ідентифікацію через смартфон.