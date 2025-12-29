Пенсії українців зростуть у 2026 році — кому нараховуватимуть 900 грн

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

З січня 2026 року в Україні підвищаться розміри деяких надбавок до пенсій, що прив'язані до прожиткового мінімуму в країні. Зокрема, відомо, хто зможе отримувати додатково близько 900 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто отримає доплату до пенсії в розмірі близько 900 грн

Підвищений розмір доплати до пенсії в розмірі близько 900 грн передбачений законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Її призначають окремим пільговим категоріям і виплачують додатково до основного розміру пенсії.

Йдеться про доплату жінкам, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей та займались їхнім вихованням до досягнення шестирічного віку. Законодавство передбачає виплати на щомісячній основі.

Сума доплати змінюється залежно від рівня прожиткового мінімуму встановленого на певний рік. Останні кілька років показник не переглядали, однак з 2026 році він має підвищитися. Відповідно зросте сума надбавки. Якщо станом на грудень 2025 року розмір такої доплати становив 873 грн, то з нового року почнуть нараховувати орієнтовно 900–910 грн.

Претендувати на пенсію за особливі заслуги можуть і чоловіки, які виховали п’ятьох і більше дітей до шестирічного віку. Якщо є підтверджувальні документи.

Як отримати надбавку до пенсії

Відповідну виплату не нараховують автоматично. Для її призначення потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами.

Надбавку призначать після особистого звернення, якщо заявник подасть:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження/усиновлення дітей;

документи про страховий стаж;

інші довідки за потреби.

Крім того, багатодітним матерям надане право виходу на пенсію достроково. Якщо є щонайменше 15 років страхового стажу, то її оформлення стане можливим з 50 років.

В Україні, окрім доплати за особливі заслуги, передбачені й інші надбавки до пенсій у 2026 році. Громадянам нададуть додаткові виплати за понаднормовий стаж, у разі ситуації, коли потрібний сторонній догляд, якщо громадяни перетнули віковий поріг у понад 70 років. Розмір виплат визначається індивідуально залежно від стажу, віку та соцстатусу.

