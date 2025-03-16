Безготівкові розрахунки у 2025 році — до чого готуватися українцям

Зачепить усіх українців — про які зміни попередили в НБУ
У Національному банку України (НБУ) попередили, що на фінансовому ринку країни запрацювали нові правила щодо безготівкових розрахунків у гривнях. Зміни запрацювали з 15 березня 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Що зміниться на фінансовому ринку країни
Як зауважив регулятор, правила оновили, щоби вони відповідали нормам Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 260/2012. У документі містяться технічні та комерційні вимоги до кредитних переказів та прямих дебетів. Тож у Нацбанку вирішили:
- уточнити реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;
- зобов'язати платіжні установи повідомляти платників, що узяли на виконання платіжну інструкцію;
- врегулювати механізм, за яким відбувається інформування одержувачів, що їм надійшли кошти на рахунок після кожного переказу;
- визначити обов'язкові реквізити платіжних інструкцій, які оформлені платіжними установами від клієнтів;
- роз'єднати реквізити платіжних документів, оформленням яких займаються у Державній податковій службі та державні виконавці;
- скасувати вимогу обов'язкового використання печатки для електронних платіжних інструкцій — її можна буде використовувати, якщо потрібно підписати паперові документи.
Якщо ж кошти на рахунку були заарештовані, то рахунок дозволять змінити або ж закрити, оскільки обмеження стосуються лише боржника, а не рахунку.
Що ще мають знати українці
У Національному банку планують перетворити обмін банківською таємницею між фінустановами у звичайну процедуру. В НБУ вважають, що зміни допоможуть ефективніше боротися з шахрайством та спробами юросіб здійснювати фінансові операції з купівлі валюти у значних обсягах нібито для оплати товару.
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Також ми писали, що в Україні стало швидше переказувати гроші зі своєї картки на іншу. Відтепер цей процес триває лічені секунди.
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