Безналичные расчеты в 2025 году — к чему готовиться украинцам

Затронет всех украинцев — о каких изменениях предупредили в НБУ
В Национальном банке Украины (НБУ) предупредили, что на финансовом рынке страны заработали новые правила относительно безналичных расчетов в гривнах. Изменения заработали с 15 марта 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Что изменится на финансовом рынке страны
Как отметил регулятор, правила обновили, чтобы они соответствовали нормам Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 260/2012. В документе содержатся технические и коммерческие требования к кредитным переводам и прямым дебетам. Поэтому в Нацбанке решили:
- уточнить реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;
- обязать платежные учреждения сообщать плательщикам, которые взяли на выполнение платежную инструкцию;
- урегулировать механизм, по которому происходит информирование получателей, что им поступили средства на счет после каждого перевода;
- определить обязательные реквизиты платежных инструкций, которые оформлены платежными учреждениями от клиентов;
- разъединить реквизиты платежных документов, оформлением которых занимаются в Государственной налоговой службе и государственные исполнители;
- отменить требование обязательного использования печати для электронных платежных инструкций — ее можно будет использовать, если нужно подписать бумажные документы.
Если же средства на счете были арестованы, то счет позволят изменить или закрыть, поскольку ограничения касаются только должника, а не счета.
Что еще должны знать украинцы
В Национальном банке планируют превратить обмен банковской тайной между финучреждениями в обычную процедуру. В НБУ считают, что изменения помогут эффективнее бороться с мошенничеством и попытками юрлиц осуществлять финансовые операции по покупке валюты в значительных объемах якобы для оплаты товара.
Ранее мы рассказывали, что с 1 июня для украинцев установят новые лимиты на денежные переводы с карты на карту. Изменения коснутся граждан без документально подтвержденных источников доходов.
Также мы писали, что в Украине стало быстрее переводить деньги со своей карты на другую. Отныне этот процесс занимает считанные секунды.
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