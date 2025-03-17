ПриватБанк и депозиты — что нужно знать в 2025 году

Отделение ПриватБанка в одном из украинских городов. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

К сожалению, иногда случается так, что банк не выплачивает средства клиентам по вкладам и счетам, что точно не радует вкладчиков. Однако, например, государственный "ПриватБанк", отказывается возвращать своему клиенту более 2 тыс. долларов, которые он только планировал положить на депозит.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин", где украинцы рассказывают о работе банков.

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Подробности истории

Как написал 16 марта пользователь Сергей Ветер, 11 числа, находясь в Днепре, он обратился в одно из отделений "ПриватБанка", поскольку хотел оформить депозит на сумму в 2 200 долларов.

"Но при оформлении депозита на кассе в отделении банка мне по неизвестным причинам отказали в принятии этой суммы. Вместо этого я получил предложение выполнить оплату через терминал пополнения", — говорится в сообщении.

По словам мужчины, платежные терминалы "ПриватБанка" настроены таким образом, что во время проведения операции по пополнению депозита можно внести только заранее указанную сумму, то есть — 2 200 долларов. Но, как отметил гражданин, ему удалось внести только 1,9 тыс. долларов.

Все произошло в присутствии работников банка, которым для решения вопроса о возврате денег, было предложено открыть карту в долларах и оформить заявку на возврат средств на этот счет.

"В отделении мне объяснили, что средства вернут в течение 24 часов. А в официальное приложение "Приват24" прислали сообщение, что заявка на возврат 1,9 тыс. долларов принята, регламент обработки один день, а с инкассацией - до пяти дней", — написал клиент.

Однако свое обещание в "ПриватБанке" нарушили, ведь гражданин так и не получил свои средства и банк отказывается это делать.

"Сотрудники банка (обращался на горячую линию) рекомендуют только ждать и отказываются сообщать, вернут ли средства", — подчеркнул мужчина.

Клиент также сообщил, что уже обратился в Национальный банк Украины (НБУ), как к регулятору финансового рынка, чтобы обязать "ПриватБанк" вернуть 1,9 тыс. долларов.

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