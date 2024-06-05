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Заблоковані пенсії — ПФУ уточнив, коли повернуть гроші українцям

5 червня 2024 12:51
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні — коли українцям повернуть заблоковані гроші
Гроші у гаманці. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, коли будуть відновлені виплати для громадян, які пройшли ідентифікацію у банку. Йдеться про пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким блокують гроші за ігнорування вимоги підтвердити особу в банку.

Про це інформує пресслужба ПФУ у Telegram.

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Як зазначили у Пенсійному фонді, якщо пенсіонер-переселенець пройде фізичну ідентифікацію в банку, фінансування виплати поновлять у найближчий період, тільки-но надійде інформація від установи банку у ПФУ про встановлення особи.

У фонді уточнили, що таким громадянам не потрібно додатково звертатись в органи ПФУ із заявою про відновлення виплати пенсії.

Як пройти ідентифікацію пенсіонерам

У ПФУ нагадали, що громадяни для проходження фізичної ідентифікації можуть обрати будь-який зручний спосіб:

  • особисто відвідавши відділення Ощадбанку чи відділення Пенсійного фонду;
  • віддалено авторизувавшись шляхом електронного підпису "Дія.Підпис" на порталі е-послуг ПФУ;
  • шляхом відеоконференцзв’язку.

Водночас, за умови перебування громадянина за кордоном — в закордонній дипустанові мають посвідчити факт, що він живий, та надати відповідні документи в орган ПФУ, де пенсіонер стоїть на обліку. Документи можна надати за допомогою порталу е-послуг Фонду чи звичайною поштою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році середня пенсія українців становить 5,7 тис. гривень. Відомо, на яку виплату можна розраховувати за умови отримання зарплати у 15 тис. грн.

Також ми писали, що пенсія для держслужбовців розраховується за особливою системою. У зв'язку з цим їхні виплати більші за звичайні пенсії.

виплати
ВПО
пенсіонери
гроші
ПФУ
пенсії

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