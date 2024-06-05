Пенсии в Украине — когда украинцам вернут заблокированные деньги

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, когда будут возобновлены выплаты для граждан, прошедших идентификацию в банке. Речь идет о пенсионерах из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым блокируют деньги за игнорирование требования подтвердить личность в банке.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Telegram.

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Как отметили в Пенсионном фонде, если пенсионер-переселенец пройдет физическую идентификацию в банке, финансирование выплаты возобновят в ближайший период, как только поступит информация от учреждения банка в ПФУ об установлении лица.

В фонде уточнили, что таким гражданам не нужно дополнительно обращаться в органы ПФУ с заявлением о возобновлении выплаты пенсии.

Как пройти идентификацию пенсионерам

В ПФУ напомнили, что граждане для прохождения физической идентификации могут выбрать любой удобный способ:

лично посетив отделение Ощадбанка или отделение Пенсионного фонда;

удаленно авторизовавшись путем электронной подписи "Дія. Підпис" на портале е-услуг ПФУ;

путем видеоконференцсвязи;

В то же время, при пребывании гражданина за границей — в зарубежном дипучреждении должны удостоверить факт, что он жив, и предоставить соответствующие документы в орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Документы можно предоставить с помощью портала е-услуг Фонда или обычной почтой.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году средняя пенсия украинцев составляет 5,7 тыс. гривен. Известно, на какую выплату можно рассчитывать при получении зарплаты в 15 тыс. грн.

Также мы писали, что пенсия для госслужащих рассчитывается по особой системе. В связи с этим их выплаты больше обычных пенсий.