Як отримати компенсацію, якщо травмувалися через ожеледицю — українцям пояснили

Пішоходи йдуть по нерозчищеній від снігу дорозі. Фото: УНІАН

Впасти через ожеледицю та неприбрані тротуари взимку ризикують практично усі українці. На жаль, іноді звичайне падіння може означати травму, тимчасову втрату працездатності й так далі. Але у постраждалих є право отримати компенсацію у разі травмування.

Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Компенсація за травму під час ожеледиці

Найперше, що обов’язково потрібно зробити — викликати екстрену медичну допомогу. Таким чином ви не тільки отримаєте меддопомогу, а й офіційно зафіксуєте факт отримання травми. Однак у медичних документах мають бути вказані обставини, за яких вона була отримана.

Щоб надалі претендувати на виплату грошової компенсації, у вас мають бути усі можливі довідки. Тому, після травмування важливо зберегти:

висновки лікарів;

рецепти та платіжні документи, пов’язані з лікуванням;

довідки з медустанов.

Хто має платити і як домогтися компенсації

Перед тим, як вимагати виплати, важливо розуміти, кому ж належить ділянка, на якій ви отримали травму. Для цього можна подати інформаційний запит до органів місцевого самоврядування. Загалом утриманням територій в Україні займаються власники або балансоутримувачі. Наприклад:

за станом доріг та тротуарів слідкують на шляхово-експлуатаційні служби;

за прибудинковими територіями — на керуючі компанії або ОСББ;

за приватними будівлями та земельними ділянками — їхні безпосередні власники.

За порушення правил утримання територій у законодавстві передбачена адміністративна відповідальність. Так, громадян можуть оштрафувати на суму до 1 360 гривень, а посадових осіб чи підприємців — 1 700 гривень.

Щоб підтвердити, що дорога, тротуар чи інша ділянка були у неналежному стані, наприклад нерозчищені від снігу чи льоду, треба зібрати докази:

записати контакти свідків події;

сфотографувати або зробити відео на місці падіння з прив’язкою до місцевості (вивіски, адресні таблички, назви установ);

зафіксувати стан території — лід, сніг, відсутність посипання, необгороджені небезпечні ділянки, бурульки на карнизах;

з’ясувати, чи є поблизу камери відеоспостереження і спробувати отримати записи.

Постраждалий, коли збере достатньо доказів, може звертатися до власника або балансоутримувача та вимагати відшкодувати матеріальну чи моральну шкоди. Якщо добровільно вирішити питання не вдається, спір можуть направити до суду.

Раніше ми розповідали, що в Україні виплачують компенсації постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Відомо, які суми можна отримати у 2026 році. Також писали, чи реально отримати компенсацію за техніку, яка вийшла з ладу під час відключень світла.