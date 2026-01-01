Відключення світла — як отримати компенсацію, якщо згоріла техніка від перепадів напруги

Чоловік ремонтує зламану духовку. Фото: Freepik

Через систематичні обстріли Росією енергетичної інфраструктури, масові відключення електроенергії в Україні стали звичним явищем. Внаслідок різких знеструмлень та перепадів напруги громадяни все частіше стикаються з поломками побутової техніки.

Про те, чи можна отримати компенсацію за прилади, які згоріли внаслідок частих блекаутів, розповіли фахівці Центру правової допомоги.

Хто несе відповідальність за пошкоджену техніку

Відповідно до закону України "Про ринок електричної енергії", оператор системи розподілу (обленерго/ОСР) зобов'язаний надавати послуги з розподілу електроенергії належної якості.

Якщо причиною перепаду напруги є аварія, збої в роботі мережі чи обладнання, а не пошкоджена домашня проводка, то вихід з ладу побутової техніки може відшкодовуватися як за нормами цивільного законодавства, так і з урахуванням спеціальних правил для споживачів.

Фахівці наголосили, що в судовій практиці вже є приклади, коли обленерго зобов'язували виплати споживачам компенсацію витрат на ремонт техніки, яка зламалася через перепади напруги.

Як отримати компенсацію за зламану техніку

Насамперед, пояснили юристи, бажано зафіксувати на відео або фото стрибок напруги та пошкодження техніки — миготіння світла, характерні звуки, дим тощо.

Після цього слід викликати представників оператора для огляду та складання акта про неналежну якість електроенергії чи аварійну ситуацію.

Пошкоджену техніку викидати не можна. Її треба віднести на діагностику (чи ремонт — якщо підлягає) й отримати від майстра висновок про причину поломки. Чеки за ремонт разом з висновками майстра необхідно зберігати.

Наступним кроком є подання письмової претензії до оператора системи розподілу електроенергії. У заяві необхідно:

вказати дату й час, коли стався стрибок напруги, через який вийшла з ладу техніка;

вказати перелік пошкодженої техніки й суму збитків;

вимагати відшкодування збитків у визначений термін.

У разі отримання від оператора відмови у компенсації, необхідно звернутися зі скаргою до НКРЕКП та Держенергонагляду, а також позов до суду про відшкодування вартості ремонту зламаної чи покупки нової техніки.

