Главная Финансы За травмы во время гололеда платят компенсацию — как получить

За травмы во время гололеда платят компенсацию — как получить

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 11:17
Как получить компенсацию, если травмировались из-за гололеда — украинцам объяснили
Пешеходы идут по нерасчищенной от снега дороге. Фото: УНИАН

Упасть из-за гололеда и неубранных тротуаров зимой рискуют практически все украинцы. К сожалению, иногда обычное падение может означать травму, временную потерю трудоспособности и так далее. Но у пострадавших есть право получить компенсацию в случае травмирования.

Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Компенсация за травму во время гололеда

Первое, что обязательно нужно сделать — вызвать экстренную медицинскую помощь. Таким образом вы не только получите медпомощь, но и официально зафиксируете факт получения травмы. Однако в медицинских документах должны быть указаны обстоятельства, при которых она была получена.

Чтобы в дальнейшем претендовать на выплату денежной компенсации, у вас должны быть все возможные справки. Поэтому, после травмирования важно сохранить:

  • заключения врачей;
  • рецепты и платежные документы, связанные с лечением;
  • справки из медучреждений.

Кто должен платить и как добиться компенсации

Перед тем, как требовать выплаты, важно понимать, кому же принадлежит участок, на котором вы получили травму. Для этого можно подать информационный запрос в органы местного самоуправления. В целом содержанием территорий в Украине занимаются собственники или балансодержатели. Например:

  • за состоянием дорог и тротуаров следят дорожно-эксплуатационные службы;
  • за придомовыми территориями — управляющие компании или ОСМД;
  • за частными зданиями и земельными участками — их непосредственные владельцы.

За нарушение правил содержания территорий в законодательстве предусмотрена административная ответственность. Так, граждан могут оштрафовать на сумму до 1 360 гривен, а должностных лиц или предпринимателей - 1 700 гривен.

Чтобы подтвердить, что дорога, тротуар или другой участок были в ненадлежащем состоянии, например нерасчищенные от снега или льда, надо собрать доказательства:

  • записать контакты свидетелей происшествия;
  • сфотографировать или сделать видео на месте падения с привязкой к местности (вывески, адресные таблички, названия учреждений);
  • зафиксировать состояние территории - лед, снег, отсутствие посыпки, неогражденные опасные участки, сосульки на карнизах;
  • выяснить, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения и попытаться получить записи.

Пострадавший, когда соберет достаточно доказательств, может обращаться к владельцу или балансодержателю и требовать возместить материальный или моральный ущерб. Если добровольно решить вопрос не удается, спор могут направить в суд.

Ранее мы рассказывали, что в Украине выплачивают компенсации пострадавшим от взрывоопасных предметов. Известно, какие суммы можно получить в 2026 году. Также писали, реально ли получить компенсацию за технику, которая вышла из строя во время отключений света.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
